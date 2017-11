dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax ringt mit 13 000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte sich zur Wochenmitte zunächst weiter zurückziehen und erneut die runde Marke von 13 000 Punkten testen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,25 Prozent tiefer auf 13 001 Zähler. In New York hatte der Aktienmarkt am Vortag wieder den Rückwärtsgang eingelegt und auch in Japan war es zur Wochenmitte deutlich nach unten gegangen. Bereits seit Wochenbeginn kämpft der Index mit dieser runden Marke, wobei sich der anziehende Euro zunehmend als Belastung erweist. Rutscht der Dax darunter, drohen laut Experten weitere Verluste.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Anleger an der Wall Street sind am Dienstag weiterhin keine Risiken eingegangen. Nach den jüngst erreichten Rekorden tendierten sie eher dazu, weitere Gewinne einzustreichen, wie der etwas schwächere Dow Jones Industrial zeigte. Der Leitindex gab zur Schlussglocke um 0,13 Prozent auf 23 409,47 Punkte nach. Knappe Kursgewinne vom Vortag wurden damit wieder zu den Akten gelegt.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSVERLUSTE - An den asiatischen Börsen ist es am Mittwoch weiter bergab gegangen. Dabei waren alle wichtigen Handelsplätze im Minus. So setzte sich in Japan die jüngste Korrektur fort - der Leitindex Nikkei gab zum sechsten Mal in Folge nach. Mit dem Minus von knapp 1,6 Prozent baute er seine Verluste der vergangenen Handelstage auf fast vier Prozent aus. Händler führten die deutlichen Abgaben vor allem darauf zurück, dass viele Investoren nach dem rasanten Anstieg an den Aktienmärkten jetzt vorsichtiger werden und derzeit Gewinne realisieren würden.

^ DAX 13.033,48 -0,31% XDAX 13.043,49 -0,49% EuroSTOXX 50 3.556,38 -0,51% Stoxx50 3.139,68 -0,74%

DJIA 23.409,47 -0,13% S&P 500 2.578,87 -0,23% NASDAQ 100 6.293,64 -0,36%

Nikkei 225 22 028,32 -1,6% (Schluss)°

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: ^ Bund-Future Schlusskurs 162,42 0,23% Bund-Future Settlement 162,39 0,02%°

DEVISEN: - EURO KAUM VERÄNDERT - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch die starken Gewinne vom Vortag halten können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1788 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Am Dienstag hatten unerwartet starke Konjunkturdaten aus Deutschland den Euro um etwa ein Prozent nach oben getrieben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1745 (Montag: 1,1656) Dollar festgesetzt.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1791 -0,02% USD/Yen 113,26 -0,16% Euro/Yen 133,54 -0,18%°

ROHÖL ^ Brent (Januar-Lieferung) 61,40 -0,14 USD WTI (Dezember-Lieferung) 55,06 -0,02 USD°