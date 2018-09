dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax pendelt um 12 000er-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS STÄRKER - Das Pendeln des Dax um die Marke von 12 000 Punkten dürfte sich am Mittwoch fortsetzen.



Leichte Zugewinne an der Wall Street am Vortag sprechen für gut behauptete Kurse auch am deutschen Aktienmarkt. Der Broker IG Markets taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsschluss 0,20 Prozent höher auf 11 995 Punkte.

USA: - GEWINNE - Die Wall Street hat sich am Dienstag nach einem schwachen Start in positives Terrain vorgekämpft. Als Zugpferde dienten die Kurserholung der Technologie-Schwergewichte Apple und Microsoft sowie die Gewinne von Ölaktien, die von weiter steigenden Notierungen für den wichtigen Rohstoff profitierten. Allerdings schob der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China zu viel Euphorie einen Riegel vor. Analyst James Hughes von AxiTrader verwies darauf, dass China die Welthandelsorganisation WTO nach einer Genehmigung zur Verhängung von Vergeltungssanktionen gegen die USA gefragt habe.

ASIEN: - VERFALL - Die nicht enden wollenden Handelsstreitigkeiten trieben die wichtigsten Indizes Asiens einmal mehr ins Minus. Japans Nikkei 225 verliert zur Stunde 0,43 Prozent, Hongkongs Hang Seng gibt 0,39 Prozent ab und Chinas CSI 300 ist 0,64 Prozent schwächer.

^

DAX 11.970,27 -0,13%

XDAX 11.998,22 -0,01%

EuroSTOXX 50 3.311,66 0,07%

Stoxx50 2.981,32 -0,08%

DJIA 25.971,06 0,44%

S&P 500 2.887,89 0,37%

NASDAQ 100 7.507,87 0,81%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 159,33 -0,26%

Bund-Future Settlement 159,30 0,02%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1586 -0,17%

USD/Yen 111,50 -0,11%

Euro/Yen 129,19 -0,28%

°

ROHÖL:

^

Brent 79,32 +0,26 USD

WTI 69,84 +0,59 USD

°