dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORD IN REICHWEITE - Der Dax dürfte am Dienstag Kurs auf sein erst im Januar erreichtes Rekordhoch von 13 640 Punkten nehmen.



Die Furcht vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie scheint verflogen; Investoren geben sich zunehmend sorglos. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start auf 13 606 Punkte und damit 0,83 Prozent über seinem Vortagesschluss. Zwar seien die Auswirkungen des sich ausbreitenden Coronavirus nicht absehbar, doch setzten die internationalen Investoren nun vor allem auf eine gut laufende Berichtssaison der Unternehmen, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in seinem Morgenkommentar.

USA: - ERNEUTE REKORDE - Die US-Anleger haben zu Wochenbeginn trotz anhaltender Sorgen um das Coronavirus beherzt zugegriffen. Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch die Indizes der Technologiebörse Nasdaq erreichten am Montag weitere Rekordmarken. Dabei schaffte es der S&P 500 erstmals über die Schwelle von 3350 Punkten.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Die Sorge um die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus auf die Wirtschaft belastete die Stimmung nicht mehr ganz so stark wie zuletzt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse legte zuletzt um 1,32 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong gewann 1,41 Prozent. In Tokio ruhte der Handel wegen eines Feiertages.

DAX 13.494,03 -0,15%

XDAX 13.524,90 0,34%

EuroSTOXX 50 3.793,18 -0,14%

Stoxx50 3.482,55 0,02%

DJIA 29.276,82 0,60%

S&P 500 3.352,09 0,73%

NASDAQ 100 9.516,84 1,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,35 -0,11%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0911 -0,01%

USD/Yen 109,90 0,14%

Euro/Yen 119,92 0,12%°

ROHÖL:

Brent 54,05 +0,78 USD

WTI 50,19 +0,62 USD°

