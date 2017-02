dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nimmt Anlauf auf 12 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Nach seinem Befreiungsschlag am Vortag dürfte der Dax am Mittwoch zunächst weiter zulegen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,21 Prozent höher auf 11 993 Punkte. Tags zuvor war das Börsenbarometer bis zum Handelsschluss so hoch wie zuletzt im April 2015 gestiegen.

USA: - REKORDJAGD - Die Wall Street hat am Dienstag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Gute Geschäftsergebnisse aus dem Einzelhandel und gestiegene Ölpreise lieferten den Börsianern neue Argumente. Die Hoffnung auf Steuergeschenke und Wirtschaftsimpulse des neuen US-Präsidenten blieb ohnehin präsent. Hinzu kamen gute Stimmungsdaten aus den europäischen Unternehmen.

ASIEN: - GEWINNE - Asiens Börsen haben sich am Mittwoch in weiten Teilen vom guten Lauf der US-Märkte anstecken lassen. Die Kursausschläge hielten sich allerdings in Grenzen. Die japanischen Märkte pendelten um den Vortagesschluss, nachdem der Yen gestiegen war. Der erschwert den Export.

^ DAX 11.967,49 1,18% XDAX 11.989,31 1,42% EuroSTOXX 50 3.339,33 0,81% Stoxx50 3.092,22 0,62%

DJIA 20.743,00 0,58% S&P 500 2.365,38 0,60% NASDAQ 100 5.350,73 0,49%

Nikkei 225 19.379,87 0% (Schlussstand) °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - VERLUSTE - Der Bund-Future dürfte mit leichten Verlusten in den Tag starten und sich dann zwischen 163,75 und 165,00 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Mittwochmorgen.

^ Bund-Future 164,47 -0,09% °

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,05 DOLLAR - Der Kurs des Euro ist bis zum Mittwochmorgen schwach geblieben. Nur kurzzeitig hatte sich die Gemeinschaftswährung in der Nacht etwas erholen können. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0537 US-Dollar, was genau dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag entsprach. Am Montag hatte die EZB den Euro noch auf 1,0616 Dollar taxiert, am Dienstag kam es dann zu einem Rutsch von fast einem Cent gegenüber dem Dollar. Hintergrund ist die Erwartung weiter steigender Zinsen in den USA.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,0537 -0,07% USD/Yen 113,56 -0,05% Euro/Yen 119,66 -0,12% °

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel ihre kräftigen Gewinne vom Vortag gehalten und weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,89 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 18 Cent auf 54,51 Dollar.