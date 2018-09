dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax leichter erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNMITNAHMEN - Nach zwei starken Wochen dürfte der Dax am Montag mit leichten Gewinnmitnahmen starten: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut ein Drittelprozent tiefer auf 12 383 Punkte.



Zuletzt hatte er sich von seinem jüngsten Tief seit April bei 11 865 Punkten wieder um fast fünf Prozent abgesetzt.

USA: - REKORDE - An der Wall Street sind auch am Freitag die Rekorde gepurzelt. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erklommen Bestmarken.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GESCHLOSSEN - Die meisten Handelsplätze in Fernost sind am Montag geschlossen, so etwa diejenigen in Japan und Festlandchina. Hongkongs Hang Seng notiert 1,22 Prozent schwächer.

DAX 12.430,88 0,85%

XDAX 12.410,62 0,45%

EuroSTOXX 50 3.430,81 0,81%

Stoxx50 3.067,38 0,74%

DJIA 26.743,50 0,32%

S&P 500 2.929,67 -0,04%

NASDAQ 100 7.531,07 -0,50%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,06 0,13%

Bund-Future Settlement 159,00 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1744 -0,04%

USD/Yen 112,57 0,00%

Euro/Yen 132,21 -0,05%

ROHÖL:

Brent 79,92 +1,12 USD

WTI 71,68 +0,90 USD

