dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax leichter erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTER ERWARTET - Nach seiner kleinen Erholung dürfte der Dax am Mittwoch zunächst wieder etwas fallen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,2 Prozent tiefer auf 12 370 Punkte, nachdem er sich im bisherigen Wochenverlauf um fast anderthalb Prozent verbessert hatte.

USA: - STÄRKER - Der US-Aktienmarkt hat die Scharte vom Jahresanfang nach mehr als einem halben Jahr ausgewetzt. Die Furcht vor zu hohen Aktienbewertungen und der internationale Handelskonflikt scheinen - zumindest vorerst - vergessen. Der für professionelle Investoren wohl wichtigste US-Index - der marktbreite S&P 500 - kletterte am Dienstag auf ein Rekordhoch von 2873 Punkten. Am Ende stand noch ein Plus von 0,21 Prozent auf 2862,96 Punkte zu Buche. Als Hauptgrund für den leichten Verfall nach dem Rekordhoch gelten politische Sorgen. So hat der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, mehrere Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung eingeräumt. Seine Aussage vor einem US-Gericht wurde so interpretiert, dass er dies im Auftrag von Trump getan hat.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Börsen tendierten auf die politischen Nachrichten aus den USA hin gemischt. Japans Nikkei 225 tendiert 0,6 Prozent stärker, Hongkongs Hang Seng gewinnt zur Stunde 0,38 Prozent. Chinas CSI 300 dagegen liegt 0,52 Prozent im Minus.

DAX 12.384,49 0,43%

XDAX 12.385,08 0,52%

EuroSTOXX 50 3.411,66 0,53%

Stoxx50 3.081,17 0,14%

DJIA 25.822,29 0,25%

S&P 500 2.862,96 0,21%

NASDAQ 100 7.397,23 0,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,29 -0,23%

Bund-Future Settlement 163,24 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1574 0,03%

USD/Yen 110,44 0,12%

Euro/Yen 127,82 0,15%

ROHÖL:

Brent 72,91 +0,28 USD

WTI 66,16 +0,32 USD

