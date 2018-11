dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax leicht im Plus erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Zum Start des G20-Gipfels in Buenos Aires am Freitag wird der Dax nach seinem nahezu unveränderten Vortag mit moderaten Gewinnen erwartet.



Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,27 Prozent höher auf 11 329 Punkten. Im Gegensatz zu seinem US-Pendant Dow Jones Industrial kam der Dax in den vergangenen Tagen nicht wirklich voran. Die Probleme in Europa wie Brexit und italienischer Haushaltsstreit halten die Anleger zurück. Auch auf Signale der US-Notenbank Fed auf ein möglicherweise weniger straffes Zinserhöhungstempo im kommenden Jahr hatte der Dax nicht gerade euphorisch reagiert.

USA: - LEICHTE ABGABEN - Nach ihrer Erholungsrally am Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag leicht nachgegeben. Damit endete die dreitägige Gewinnserie vorerst, die dem Dow Jones Industrial zur Wochenmitte noch den kräftigsten Tagesgewinn seit Ende März beschert hatte. Der Leitindex an der Wall Street gab um 0,11 Prozent auf 25 338,84 Punkte nach. Am Mittwoch hatte der Dow noch mit plus 2,5 Prozent von Hoffnungen profitiert, dass die US-Notenbank (Fed) im kommenden Jahr eine Zinsanhebungspause einlegen könnte.

ASIEN: - IM PLUS - Die wichtigsten Börsen in Asien notieren am Freitagvormittag höher. Japans Nikkei 225 hat bis Börsenschluss 0,4 Prozent auf 22 351,06 Punkte zugelegt. Chinas CSI 300 gewinnt zur Stunde 0,61 Prozent auf 3156,87 Punkte, und Hongkongs Hang Seng legt 0,32 Prozent auf 26 538,21 Punkte zu.

DAX 11.298,23 -0,01%

XDAX 11.324,40 -0,74%

EuroSTOXX 50 3.174,16 0,19%

Stoxx50 2.929,60 0,14%

DJIA 25.338,84 -0,11%

S&P 500 2737,76 -0,22%

NASDAQ 100 6.892,40 -0,30%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,29 0,27%

Bund-Future Settlement 161,41 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1392 0,02%

USD/Yen 113,41 0,02%

Euro/Yen 129,19 0,03%

ROHÖL:

Brent 59,67 +0,16 USD

WTI 51,52 +0,07 USD

