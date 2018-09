dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax klebt weiter an 12 000er-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS NIEDRIGER - Der Dax scheint an der Marke von 12 000 Punkten regelrecht festgenagelt zu sein.



Am Donnerstag taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,21 Punkte niedriger auf 12 007 Punkte. Seit einer Wochen schon pendelt der Dax um 12 000 Zähler. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Mittag dürften sich die Börsianer noch bedeckt halten. Auch der Eurokurs trat am Morgen zum US-Dollar mit 1,1628 auf der Stelle.

USA: - GEWINNE ABGEGEBEN - Die anfängliche Freude an der Wall Street über eine mögliche Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit war am Mittwoch nur von kurzer Dauer. Zum Schluss behauptete der US-Leitindex Dow Jones Industrial einen mickrigen Gewinn von 0,11 Prozent auf 25 998,92 Punkte.

ASIEN: - ERHOLUNG - Asiens Börsen gewannen am Donnerstag größtenteils. Japans Nikkei 225 liegt 0,91 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng gewinnt 1,25 Prozent. Nur Chinas Börsen verlieren gegen den Trend, der CSI 300 liegt 0,16 Prozent im Minus.

DAX 12.032,30 0,52%

XDAX 12.008,48 0,09%

EuroSTOXX 50 3.326,60 0,45%

Stoxx50 3.000,78 0,65%

DJIA 25.998,92 0,11%

S&P 500 2.888,92 0,04%

NASDAQ 100 7.488,06 -0,26%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,63 0,19%

Bund-Future Settlement 159,63 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1626 0,00%

USD/Yen 111,43 0,15%

Euro/Yen 129,56 0,14%

ROHÖL:

Brent 79,29 -0,45 USD

WTI 69,86 -0,51 USD

