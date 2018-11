dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem wechselvollen Vortag dürften es die Dax-Anleger am Donnerstag ruhig angehen lassen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn prozentual unverändert auf 11 413 Punkte.





USA: - ABWÄRTS - Positive Nachrichten aus London zum geplanten Brexit-Abkommen haben den Pessimismus der am New Yorker Aktienmarkt tätigen Anleger am Mittwoch kaum schwinden lassen. Nachdem am Abend europäischer Zeit das britische Kabinett den Entwurf für das Brexit-Abkommen mit der EU gebilligt hatte, dämmte der Dow Jones Industrial seine Verluste ausgehend vom Tagestief bei 24 936 Punkten zwar etwas ein, es blieb aber zum Handelsschluss ein Minus von 0,81 Prozent auf 25 080,50 Punkten. Damit verbuchte der US-Leitindex den vierten Handelstag in Folge Verluste.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND ERHOLT - Asiens Aktienmärkte haben sich am Donnerstag überwiegend im Plus gezeigt. Hongkongs Hang Seng steigt zur Stunde um 0,82 Prozent, Chinas CSI 300 gewinnt 0,71 Prozent. Japan koppelt sich vom positiven Trend ab, der Nikkei schloss 0,2 Prozent tiefer bei 21 803,62 Punkten.

^

DAX 11.412,53 -0,52%

XDAX 11.409,91 -0,07%

EuroSTOXX 50 3.205,36 -0,60%

Stoxx50 2.943,47 -0,69%

DJIA 25.080,50 -0,81%

S&P 500 2.701,58 -0,76%

NASDAQ 100 6.769,87 -0,89%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06%

Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1336 0,12%

USD/Yen 113,52 0,02%

Euro/Yen 128,69 0,13%

°

ROHÖL:

^

Brent 66,02 -0,10 USD

WTI 56,05 -0,20 USD

°