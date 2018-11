dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kaum bewegt

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STILLSTAND - Im Dax zeichnet sich am Donnerstag zunächst kaum Bewegung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 2 Punkte tiefer auf 11 445 Punkte.





USA: - ERHOLUNG - Die Wall Street hat zum Ende eines tiefroten Monats Gewinne eingefahren. Dank positiv aufgenommener Quartalszahlen von Facebook und Ebay setzten die wichtigsten Aktienindizes am Mittwoch ihre jüngste Erholungsrally fort. Zudem halfen positive Nachrichten vom Arbeitsmarkt.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM PLUS - An den meisten Handelsplätzen Asiens geht es am Donnerstag bergauf. Chinas CSI 300 notiert 1,24 Prozent stärker, Hongkongs Hang Seng gewinnt 1,78 Prozent. Japans Aktienmärkte bilden eine Ausnahme, der Nikkei 225 verliert zur Stunde 1,13 Prozent.

DAX 11.447,51 1,42%

XDAX 11.429,23 0,36%

EuroSTOXX 50 3.197,51 1,60%

Stoxx50 2.947,71 1,84%

DJIA 25.115,76 0,97%

S&P 500 2711,74 1,09%

NASDAQ 100 6.967,10 2,31%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06%

Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1341 0,25%

USD/Yen 112,86 -0,07%

Euro/Yen 128,00 0,18%

ROHÖL:

Brent 74,63 -0,41 USD

WTI 64,99 -0,32 USD

