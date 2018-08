dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGT - Wenig Bewegung zeichnet sich zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt ab.



Der Dax dürfte zum Auftakt auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,05 Prozent höher bei 12 655 Punkten. Damit dürfte sich der Leitindex wie schon in den vergangenen Wochen zwischen den Marken von etwa 12 500 und 12 900 Zählern bewegen.

USA: - ZUVERSICHT - An der Wall Street sind die Anleger weiter zuversichtlich gestimmt. Unterstützung sei am Dienstag von der guten Stimmung unter den Investoren in Asien und Europa sowie von der bisher überwiegend erfreulich verlaufenen Berichtssaison der Unternehmen gekommen, sagten Börsianer. Die geringe Verunsicherung im Markt dokumentierte der als Angstbarometer bekannte Vix, der aktuell wieder so tief steht wie zuletzt im Januar. Der Index misst die kurzfristig erwarteten Schwankungen des marktbreiten S&P-500-Index .

ASIEN: - GEMISCHT - Die asiatischen Märkte zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich. Hongkongs Hang Seng lag 0,49 Prozent im Plus, während der Nikkei 225 0,13 Prozent leichter tendierte und der CSI 300 0,53 Prozent nachgab.

DAX 12.648,19 0,40%

XDAX 12.662,40 0,46%

EuroSTOXX 50 3.504,37 0,60%

Stoxx50 3.152,44 0,62%

DJIA 25.628,91 0,50%

S&P 500 2.858,45 0,28%

NASDAQ 100 7.462,65 0,32%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,02 -0,14%

Bund-Future Settlement 162,01 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1624 0,21%

USD/Yen 111,26 -0,11%

Euro/Yen 129,32 0,10%

ROHÖL:

Brent 74,63 -0,02 USD

WTI 69,27 +0,1 USD

