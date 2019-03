dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax hält sich zum Hexensabbat stabil - Teil 1

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - TENDENZ -

USA: - STABIL - An der Wall Street ist den Aktienkursen nach den jüngsten Gewinnen der Schwung ausgegangen.



Zum Handelsschluss verbuchte der Dow Jones Industrial ein mickriges Plus von 0,03 Prozent auf 25 709,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,09 Prozent auf 2808,48 Punkte, und für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,19 Prozent auf 7243,01 Zähler nach unten.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben zum Wochenschluss zugelegt. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 um 0,8 Prozent auf 21 450,85 Punkte. In China ging es für den CSI 300 zuletzt um fast ein Prozent nach oben und der Hang-Seng-Index in Hong Kong legte um 0,75 Prozent zu.

DAX 11 587,47 +0,13%

XDAX 11 590,85 -0,16%

EuroSTOXX 50 3342,03 +0,56%

Stoxx50 3092,45 +0,78%

DJIA 25 709,94 +0,03%

S&P 500 2808,48 -0,09%

NASDAQ 100 7243,014 -0,19%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,24 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,13175 +0,12%

USD/Yen 111,659 -0,05%

Euro/Yen 126,3668 +0,08%

ROHÖL:

Brent 67,34 +0,11 USD

WTI 58,71 +0,10 USD

