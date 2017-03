dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte wieder anziehen

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Nach einem bisher schwachen Wochenverlauf dürfte der Dax am Donnerstag einen Erholungsversuch starten.



Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,46 Prozent höher auf 11 959 Punkte. Zur Wochenmitte war der Dax auf den tiefsten Stand seit Ende Februar gefallen, nachdem Zweifel an der Umsetzbarkeit der vollmundigen Wahlversprechen des US-Präsidenten Donald Trump in puncto Bankenregulierung und hoher Infrastrukturausgaben aufgekommen waren.

USA: - STABILISIERUNG - Nach dem deutlichen Rückschlag vom Vortag zeigten sich Dow & Co zumindest stabilisiert. Die neuen Bedenken hinsichtlich der Wahlversprechen von Donald Trump bleiben aber präsent. Ein wichtiger Test für die Stimmung in der US-Politik wird daher am heutigen Donnerstag die Abstimmung im Repräsentantenhaus über Trumps Gesundheitsreform. Die Terroranschläge in London spielten an der Wall Street eine untergeordnete Rolle.

ASIEN: - KAUM VERÄNDERT - Der schwachen Wochenmitte folgte in Asien am Morgen kaum Veränderung. Abgesehen von China hatten die Gewinner dabei leicht die Nase vorn.

^ DAX 11.904.12 -0.48% XDAX 11.937.29 +0.28% EuroSTOXX 50 3.420.70 -0.26% Stoxx50 3.111.71 -0.36%

DJIA 20.661.30 -0.03% S&P 500 2.348.45 0.19% NASDAQ 100 5.367.56 0.66%

Nikkei 225 19.085,31 +0,2% °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - ZURÜCKHALTUNG - Mit der Entscheidung über Aufhebung und den Ersatz von Obamacare im Repräsentantenhaus werde es für die neue US-Regierung "erstmals richtig ernst", kommentierte Analyst Dirk Gojny von der National-Bank. "Sollte das Gesetz bereits im Repräsentantenhaus durchfallen, so dürfte das nachhaltige Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Regierung und deren Fähigkeiten haben, andere Vorhaben umzusetzen." Gojny rechnet mit Zurückhaltung der Anleger.

^ Bund-Future 160.19 0.53% °

DEVISEN: - KAUM VERÄNDERT - Der Euro hält sich beharrlich knapp unter dem Zwischenhoch von Anfang Februar bei 1,0828 US-Dollar. Zweifel an den Wahlversprechen des US-Präsidenten belasten tendenziell den Dollar. "So einfach, wie er sich die Abschaffung von Obamacare, das Ausarbeiten einer neuen Lösung für das Gesundheitssystem und die Einführung eines neuen „phänomenalen“ Steuersystems vorgestellt hat, ist es wohl doch nicht", kommentieren die Devisenexperten der Commerzbank. Dies stelle die " Reflation-Story" in Frage. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,0807 (Dienstag: 1,0802) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9253 (0,9258) Euro gekostet.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1.0792 -0.04% USD/Yen 111.36 0.18% Euro/Yen 120.18 0.13% °

ROHÖL - GEWINNE - Die Ölpreise haben bis zum Donnerstagmorgen ihre deutlichen Verluste vom Vortag wieder ausgeglichen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 51,00 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 48,42 Dollar.