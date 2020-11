dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt erst einmal träge

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax am Freitag kaum verändert starten.



Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 13 280 Punkten einige Punkte im Minus. Tags zuvor hatte der Dax mit 13 316 Punkten erneut die Charthürde von 13 300 Punkten angegriffen. Sie steht einem weiteren Vorstoß in Richtung Zwischenhoch vom Sommer bei 13 460 Punkten und Rekordhoch vom Februar bei 13 795 Punkten im Weg. An der Wall Street wurde tags zuvor wegen des "Thanksgiving"-Feiertages nicht gehandelt. Am Nachmittag steht nun eine kurze Handelssitzung an.

USA: - FEIERTAG - Am US-Aktienmarkt findet an diesem Donnerstag kein Handel statt. Grund ist der Feiertag "Thanksgiving Day".

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag überwiegend zugelegt. In Japan stieg der Nikkei 225 um 0,4 Prozent. Ebenfalls im Plus waren die Börse in Seoul sowie der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen. In Hongkong trat der Hang Seng derweil auf der Stelle.

DAX 13286,57 -0,02%

XDAX 13269,74 -0,26%

EuroSTOXX 50 3510,94 -0,03%

Stoxx50 3083,48 0,01%

US-Börsen geschlossen

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,58 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1927 0,12%

USD/Yen 103,97 -0,26%

Euro/Yen 124,01 -0,14%

ROHÖL:

Brent 47,66 -0,14 USD

WTI 44,88 -0,88 USD

