dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Wirtschaftliche Hilfmaßnahmen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Covid-19-Epidemie machen Börsianern am Donnerstagmorgen Mut.



Der Broker IG indizierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 12 210 Punkte. Damit würde der Leitindex die Erholung der vergangenen beiden Tage fortführen. "Der IWF als Kreditgeber wird oft als letzte Zuflucht angesehen, aber diesmal hat er sich an die Spitze der Bewegung gesetzt", schrieb Stratege Steven Innes vom Broker Axicorp. Investoren dürften nun darauf setzen, dass die Notenbanken und Finanzminister der G7-Staaten mit stützenden Maßnahmen folgen. Um ärmeren Staaten und Schwellenländern zu helfen, den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Epidemie zu begegnen, stellt der IWF insgesamt 50 Milliarden US-Dollar (44,9 Mrd Euro) für Notkredite zur Verfügung. Zudem stellt das US-Repräsentantenhaus für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus Finanzmittel in Höhe von 8,3 Milliarden US-Dollar bereit.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte mit einer beeindruckenden Gegenbewegung auf den Rücksetzer vom Vortag reagiert. Als Stütze wurden die US-Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gesehen, bei denen sich der frühere US-Vizepräsident Joe Biden durchsetzte. Auch die Entschlossenheit der USA zur Bewältigung der Coronavirus-Krise half. Der Dow Jones Industrial gewann 4,53 Prozent auf 27 090,86 Punkte. Aus charttechnischer Sicht war wichtig, dass er dabei sein Vortageshoch aus dem frühen Handel hinter sich lassen konnte.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag im Sog der Erholung der Wall Street zugelegt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng in Hongkong stiegen zuletzt jeweils um rund zwei Prozent. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent.

DAX 12 127,69 +1,19%

XDAX 12 244,46 +3,39%

EuroSTOXX 50 3420,56 +1,44%

Stoxx50 3173,67 +2,03%

DJIA 27 090,86 +4,53%

S&P 500 3130,12 +4,22%

NASDAQ 100 8949,281 +4,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,58 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,11355 -0,02%

USD/Yen 107,432 -0,07%

Euro/Yen 119,627 -0,08%

ROHÖL:

Brent 51,97 +0,84 USD

WTI 47,48 +0,70 USD

