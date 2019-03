dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax behauptet sich - Banken im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der starken Vorwoche dürfte der Dax am Montag kaum verändert starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn nur wenige Punkte höher auf 11 693 Punkte.



Hauptgesprächsthema dürften am Montag die deutschen Banken sein: Lange wurde darüber spekuliert, nun bestätigten Commerzbank und Deutsche Bank am Wochenende offiziell Fusionsgespräche - ergebnisoffen, wie beide Institute betonen.

USA: - FESTER - Gute Nachrichten aus China haben der Wall Street am Freitag wieder neuen Schwung verliehen. Für Zuversicht sorgte der Plan Pekings, die Mehrwertsteuer ab dem 1. April zu senken. Zudem geht das Land angesichts der Handelsstreitigkeiten mit einem Investitionsgesetz auf ausländische Unternehmen und Investoren zu. Es soll für mehr fairen Wettbewerb sorgen. Der Dow Jones Industrial stieg nach einem verhaltenen Handelsstart am Ende um 0,54 Prozent auf 25 848,87 Punkte. Auf Wochensicht gewann der US-Leitindex damit 1,57 Prozent.

ASIEN: - FESTER - Die Börsen Asiens haben zum Wochenstart an ihre jüngsgten Gewinne angeknüpft. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 um 0,6 Prozent auf 21 584,50 Punkte. In China ging es für den CSI 300 zuletzt fast 2 Prozent nach oben und der Hang-Seng-Index in Hong Kong legte um fast 1 Prozent zu.

DAX 11685,69 +0,85%

XDAX 11703,54 +0,97%

EuroSTOXX 50 3386,08 +1,32%

Stoxx50 3113,68 +0,69%

DJIA 25 848,87 +0,54%

S&P 500 2822,48 +0,50%

NASDAQ 100 7306,987 +0,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,13 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1337 +0,11%

USD/Yen 111,564 +0,08%

Euro/Yen 126,484 +0,18%

ROHÖL:

Brent 67,15 -0,01 USD

WTI 58,37 -0,15 USD

