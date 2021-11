dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax behält Rekord im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax bleibt am Mittwoch in Reichweite zum Rekord: Der X-Dax als Indikator für den Leitindex deutete rund eine Stunde vor dem Xetra-Start mit 15 945 Punkten eine Eröffnung nur wenige Zähler unter dem Vortagesschluss an.



Das Rekordhoch vom August bei 16 030 Punkten bleibt im Visier, zumal auch die US-Indizes ihre Rekordjagd fortsetzten. "Der deutsche Leitindex befindet sich nun bereits Anfang November in der Jahresend-Rally", konstatierte der technische Analyst und Kapitalmarktexperte Martin Utschneider von Donner & Reuschel. Saisonal spreche alles für weiter steigende Kurse: "Statistisch betrachtet beginnen nun die sechs besten Börsenmonate", so Utschneider. Am Abend warten die Anleger auf die Signale der US-Notenbank Fed nach deren zweitägiger Sitzung. Es wird mit nicht weniger als dem Anfang vom Ende der milliardenschweren Anleihekäufe gerechnet - dem sogenannten Tapering. "Da die Fed auch schon den Tapering-Prozess auf ihrer September-Sitzung umrissen hat, dürfte es hier keine großen Überraschungen geben", hieß es bei den Devisenexperten der Commerzbank.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street ist der Rekordlauf am Dienstag in die nächste Runde gegangen. Gute Quartalsberichte wurden erneut als positives Argument für die positive Marktverfassung aufgeführt, die den Rekord des Dow Jones Industrial bis auf knapp 36 089 Punkte nach oben trieb. Das Warten auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Mittwoch ansteht, hielt die Risikobereitschaft der Anleger aber in Zaum.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch vor den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed überwiegend nachgegeben. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gab zuletzt mehr als ein halbes Prozent nach. Ein Minus von rund einem Prozent gab es am Aktienmarkt der Sonderverwaltungszone Hongkong. Auch in Südkorea ging es nach unten, während Australien und Indien Gewinne verzeichneten.

DAX 15954,45 0,94%

XDAX 15963,33 0,96%

EuroSTOXX 50 4296,22 0,37%

Stoxx50 3722,54 0,39%

DJIA 36052,63 0,39%

S&P 500 4630,65 0,37%

NASDAQ 100 15972,49 0,42%

Bund-Future 169,18 -0,07%

Euro/USD 1,1584 0,04%

USD/Yen 113,85 -0,10%

Euro/Yen 131,88 -0,07%

Brent 83,75 -0,97 USD

WTI 82,61 -1,30 USD

