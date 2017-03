dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax auf Rekordjagd

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - AUF REKORDKURS - Der Dax marschiert am Mittwoch wohl weiter in Richtung Rekordhoch bei 12 390 Punkten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,28 Prozent höher auf 12 183 Punkte.



Die Reaktion auf die Schlappe von Donald Trump mit seiner Gesundheitsreform sei überraschend so verhalten gewesen, dass viele Anleger nun wieder nachlegen müssen, schrieb Marktanalyst Ric Spooner vom Broker CMC Markets. Dank der US-Verbraucherstimmung auf dem höchsten Stand seit über 16 Jahren hätten sie den "Trumpcare-Rückschlag" abgehakt.

USA: - GEWINNE - Der Dow Jones Industrial hat dank guter Konjunkturdaten eine achttägige Verlustserie beendet. Der US-Leitindex und auch die anderen wichtigen Börsenbarometer schlossen am Dienstag klar im Plus. Die Verbraucherstimmung in den USA machte im März einen großen Sprung nach oben und erreichte den höchsten Stand seit über 16 Jahren. Die Nachricht sei in Anbetracht des bereits unerwarteten Anstiegs im Vormonat sehr positiv zu beurteilen und mit einem robusten Konsumwachstum vereinbar, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den Börsen Asiens außerhalb Japans sorgte der Konjunkturoptimismus und die Kursgewinne an der Wall Street ebenfalls für überwiegend gute Stimmung. Am japanischen Aktienmarkt gab es nach schwächer als gedachten Einzelhandelsdaten indes teils Verluste. Der Nikkei 225 trat zuletzt nahezu auf der Stelle.

RENTEN: - SCHWÄCHER - Analyst Dirk Gojny von der National-Bank rechnt mit einem schwöcheren Start am Rentenmarkt. Der Bund Future sollte mit Kurverlusten in den Tag starten und sich zwischen 159,70 und 161,05 bewegen, schrieb der Experte in seinem Morgenkommentar. Er verwies auf die guten Stimmungsdaten der US-Verbraucher. Zudem schienen die Investoren das Desaster rund um die Reform von Obamacare nicht mehr stark zu gewichten.

DEVISEN: - GEDÄMPFT - Der Euro war am Mittwochmorgen im Vergleich zum Vorabend wenig verändert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0806 US-Dollar gehandelt. Am Vortag hatten gute US-Konjunkturdaten dem Dollar Rückenwind verliehen und damit den jüngsten Höhenflug des Euro den Wind aus den Segeln genommen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0859 Dollar festgesetzt.

ROHÖL - WEITERE ERHOLUNG - Die Ölpreise haben am Mittwoch ihren moderaten Erholungskurs fortgesetzt. Nach wie vor sorgen Lieferausfälle in Libyen für leichten Preisauftrieb. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 51,48 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 17 Cent auf 48,54 Dollar.

