dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit Stabilisierungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Nach der schwächsten Börsenwoche im Dax seit August vergangenen Jahres zeichnet sich am Montag eine leichte Stabilisierung ab.



Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,18 Prozent höher auf 13 005 Punkte. Der Dax kämpft in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal um die runde Marke von 13 000 Punkten. Das Coronavirus sorgt weiter auch die Anleger: In China sind inzwischen mehr Menschen daran verstorben als an der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Infektionen und Todesfälle steigen weiter an.

USA: - VERLUSTE - Die neu entfachten Ängste vor einer globalen Verbreitung des Coronavirus haben US-Aktien am Freitag gehörig zugesetzt. Die Weltgesundheitsorganisation hatte die Ausbreitung des Coronavirus zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite" erklärt, allerdings auch betont, noch seien keine Reise- und Handelsbeschränkungen nötig. Zudem waren am Anleihemarkt insbesondere die Renditen für langlaufende Wertpapiere stark unter Druck geraten. Dies weckte unter Anlegern Sorgen, dass auch die bislang recht robuste US-Wirtschaft stärker als bislang gedacht in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Nach der leichten Erholung in den vergangenen Tagen fiel der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 2,09 Prozent auf 28 256,03 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 2,53 Prozent. Damit sind auch die seit Jahresbeginn angehäuften Gewinne wieder ausradiert: Die Bilanz für den Januar weist jetzt einen Abschlag von rund 1 Prozent auf.

ASIEN: - VERLUSTE - Sorgen um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus haben Chinas Aktienmärkte zum Wochenstart wie erwartet absacken lassen. Die Börsen öffneten am Montag erstmals wieder nach den - wegen des massenhaften Ausbruchs der Lungenkrankheit verlängerten - Ferien zum chinesischen Neujahrsfest. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse sackte um zuletzt knapp 8 Prozent ab. Der Hang Seng in Hongkong hielt sich stabil - allerdings war hier schon letzte Woche gehandelt worden. Derweil versucht Chinas Regierung das Finanzsystem zu stärken und die Auswirkungen der Epidemie abzufedern - unter anderem mit einer ungewöhnlich hohen Geldspritze. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 um rund ein Prozent auf 22 971,94 Prozent.

DAX 12 981,97 -1,33%

XDAX 12 935,70 -2,37%

EuroSTOXX 50 3640,91 -1,35%

Stoxx50 3361,18 -1,18%

DJIA 28 256,03 -2,09%

S&P 500 3225,52 -1,77%

NASDAQ 100 8991,51 -1,58%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,94 -0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1085 -0,05%

USD/Yen 108,51 0,14%

Euro/Yen 120,28 0,09%

ROHÖL:

Brent 56,37 -0,27 USD

WTI 51,63 +0,07 USD

