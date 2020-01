dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax vor Sprung auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VOR REKORD - Der Dax könnte am Mittwoch dank positiver Vorgaben aus Asien und den USA den bisherigen Rekord von Anfang 2018 übertreffen.



Nachdem der Index in den vergangenen Tagen immer wieder kurz vor dem Rekordhoch 13 596,89 Zählern aus dem Januar 2018 kehrtgemacht hatte, taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels auf 13618 Punkte und damit 0,46 Prozent höher als am Dienstag zum Handelsschluss.

USA: - RÜCKSETZER - Die Lungenkrankheit aus China ist am Dienstag in den USA angekommen und hat die Rekordjagd an den US-Aktienmärkten zunächst beendet. In Unsicherheit um die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft hielten sich Investoren lieber zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,52 Prozent auf 29 196,04 Punkte nach. Seit dem Handelsende in den Vereinigten Staaten zogen die Terminkontrakte auf den Dow Jones allerdings wieder an.

ASIEN: - HÖHER - In Asien sind die Aktienmärkte breit gestiegen. Japans Nikkei 225 notiert 0,72 Prozent stärker. Hongkongs Hang Seng gewinnt zur Stunde 1,07 Prozent, Chinas CSI 300 liegt 0,19 Prozent höher.

^

DAX 13.555,87 0,05%

XDAX 13.534,22 -0,31%

EuroSTOXX 50 3.789,12 -0,26%

Stoxx50 3.465,84 -0,09%

DJIA 29.196,04 -0,52%

S&P 500 3.320,79 -0,27%

NASDAQ 100 9.166,63 -0,08%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 171,93 -0,10%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1082 -0,05%

USD/Yen 110,04 0,20%

Euro/Yen 121,95 0,16%

°

ROHÖL:

^

Brent 64,30 -0,29 USD

WTI 58,04 -0,34 USD

°

