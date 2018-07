dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax im Rückwärtsgang

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - BERGAB - Der Dax dürfte am Freitag weiter von seinem im Wochenverlauf erreichten Hoch seit einem Monat zurückkommen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 650 Punkte, also 0,29 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag, als er ebenfalls schon Federn gelassen hatte. Im Wochenverlauf steuert er aber immer noch auf einen Zugewinn von etwa 1 Prozent zu.

USA: - QUARTALSBERICHTE DRÜCKEN - Nach den Quartalsberichten einer ganzen Reihe großer US-Konzerne sind deren Kurse am Donnerstag unter Druck geraten. In diesem Fahrwasser legte auch der Dow Jones Industrial wieder den Rückwärtsgang ein. Er fiel um 0,53 Prozent auf 25 064,50 Punkte. Zuvor hatte der Dow fünf Börsentage in Folge zugelegt. Seit Anfang Juli steht noch ein Gewinn von gut 3 Prozent zu Buche.

ASIEN: - IM MINUS MIT YUAN - An den meisten Börsenmärkten in Asien gaben die Kurse am Freitag nach. Die Kursverluste gingen einher mit einem fallenden Yuan. Chinas CSI 300 notiert zur Stunde 0,4 Prozent tiefer, Hongkongs Hang Seng gibt 0,54 Prozent nach, und Japans Nikkei 225 liegt 0,78 Prozent im Minus.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

