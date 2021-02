dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekordhoch in Reichweite

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - REKORDHOCH IN REICHWEITE - Nach der starken Woche nimmt der Dax am Freitag Kurs auf das Rekordhoch von 14 131 Punkten.



Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 14 090 Punkten rund 0,2 Prozent über dem Vortagesniveau. Mit einem Wochenplus von über 4,5 Prozent machte der Dax in den vergangenen vier Handelstagen den Rückschlag aus der Vorwoche wett. Neue, wenn auch knappe Rekorde im marktbreiten US-Index S&P 500 und den Kursbarometer der Technologiebörse Nasdaq halten die Stimmung hoch.

USA: - DOW ÜBER 31 000 PUNKTEN - Die Anleger an den US-Börsen sind am Donnerstag wieder mutig geworden. Von den vier wichtigsten Aktienindizes erreichten zwei Bestmarken: der S&P 500 sowie der Nasdaq Composite . Favoriten waren insbesondere Bank- und Technologiewerte. Dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang wieder der Sprung über die 31 000-Punkte-Marke.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 1,5 Prozent fester. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 0,97 Prozent zu. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,74 Prozent. In Asien neigt sich damit eine starke Woche dem Ende entgegen.

^

DAX 14060,29 +0,91%

XDAX 14060,96 +0,69%

EuroSTOXX 50 3642,12 +0,90%

Stoxx50 3173,64 +0,49%

DJIA 31055,86 +1,08%

S&P 500 3871,74 +1,09%

NASDAQ 100 13560,891 +1,18%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 176,37 +0,04%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,19613 -0,04%

USD/Yen 105,5260 -0,02%

Euro/Yen 126,2255 -0,06%°

ROHÖL:

^

Brent 59,28 +0,44 USD

WTI 56,69 +0,46 USD°

/jha/