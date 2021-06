dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord rückt in Reichweite

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORD IN REICHWEITE - Zum Wochenstart könnte der Dax wieder eine Bestmarke erreichen.



Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,18 Prozent auf 15 721 Punkte. Die Sorgen vor Inflation und damit vor steigenden Leitzinsen hatten schon in der vergangenen Woche merklich nachgelassen und die Märkte nicht mehr belastet. Der Dax hatte sich am Freitag nach zunächst zähem Verlauf wieder mit in der Spitze fast 15 704 Punkten an sein Rekordhoch vor einer Woche bei 15 732 Punkten herangetastet. Die Europäische Zentralbank (EZB ) bleibt vorerst bei ihrer extrem expansiven Geldpolitik. Und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass auch die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch an ihrer extrem lockeren Haltung zunächst nichts ändert - trotz konjunktureller Erholung und steigender Inflation.

USA: - DOW MIT MINIMALEN KURSGEWINNEN - Kurz vor dem Wochenende sind die US-Aktienmärkte in Lethargie verfallen. Auch überraschend gute Konjunkturdaten konnten die Investoren am Freitag nicht mehr aus der Reserve locken. Damit ging für den Dow Jones Industrial eine alles in allem eher triste Börsenwoche lustlos zu Ende. Der Leitindex schloss mit 0,04 Prozent im Plus bei 34 479,60 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte das Börsenbarometer ein Minus von 0,8 Prozent.

ASIEN: - JAPAN MIT KURSGEWINNEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind freundlich in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor Handelsende 0,60 Prozent im Plus. Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch prägte auch hier das Geschehen. In Hongkong und China blieben die Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

DAX 15693,27 0,78%

XDAX 15717,79 0,85%

EuroSTOXX 50 4126,70 0,75%

Stoxx50 3541,36 0,63%

DJIA 34479,60 0,04%

S&P 500 4247,44 0,19% NASDAQ 100 13998,30 0,27%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,91 -0,01%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,2104 -0,04

USD/Yen 109,7640 0,08

Euro/Yen 132,8545 0,04°

ROHÖL:

Brent 73,02 0,33 USD

WTI 71,23 0,32 USD°

/jha/