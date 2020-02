dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax vor Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - AUF REKORDKURS - Der Bullenlauf am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch fortsetzen.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,37 Prozent im Plus auf 13 678 Punkte. Das wäre ein Rekordhoch. Eine teils durchwachsene Berichtssaison, die Spannungen zwischen den USA und dem Iran und die Coronavirus-Epidemie hätten im bisherigen Jahresverlauf bei den Investoren nicht viel mehr als ein Achselzucken ausgelöst, erklärt Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axicorp. So setzten die Anleger auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft von den Folgen des Coronavirus-Ausbruchs. In dieser Erwartungshaltung liege das vielleicht größte Risiko.

USA: - ABGABEN NACH REKORD - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag den anderen großen US-Indizes nachgeeifert und mit 29 415 Punkten einen Rekordstand erreicht. Halten konnte der US-Leitindex die Kursgewinne trotz nachlassender Sorgen um das Coronavirus jedoch nicht. Letztlich trat er mit 29 276,34 Punkten prozentual unverändert auf der Stelle.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Aktienmärkte liegen am Mittwoch deutlich im Plus inmitten abebbender Sorgen um das Coronavirus. Japans Nikkei 225 liegt 0,63 Prozent höher. Chinas CSI 300 erstarkt um 0,56 Prozent, und Hongkongs Hang Seng liegt einen Prozent höher.

^

DAX 13.627,84 0,99%

XDAX 13.632,03 0,79%

EuroSTOXX 50 3.825,84 0,86%

Stoxx50 3.506,57 0,69%

DJIA 29.276,34 0,00%

S&P 500 3.357,75 0,17%

NASDAQ 100 9.517,86 0,01%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 173,93 -0,16%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0910 -0,09%

USD/Yen 109,86 0,08%

Euro/Yen 119,86 -0,02%

°

ROHÖL:

^

Brent 54,96 +0,95 USD

WTI 50,56 +0,62 USD

°

/fba