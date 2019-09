dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nach Fed-Sitzung kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGT - Die US-Notenbank Fed liefert dem Dax am Donnerstagmorgen keinen neuen Treibstoff.



Nachdem die Währungshüter am Vorabend die Erwartungen erfüllten, wird der Dax vorbörslich erneut kaum verändert gesehen. Etwa zwei Stunden vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Leitindex wenige Punkte tiefer bei 12 386 Zählern.

USA: - FED MIT WENIG EINFLUSS - An der Wall Street sind die US-Leitzinssenkung sowie Aussagen zur weiteren Geldpolitik am Mittwoch letztlich recht unspektakulär aufgenommen worden. Der vor dem Zinsentscheid schwächelnde Dow Jones Industrial verabschiedete sich nach einigen Kursschwankungen mit einem kleinen Plus von 0,13 Prozent auf 27 147,08 Punkte aus dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende um 0,03 Prozent auf 3006,73 Punkte hoch, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 bei 7888,56 Zählern nicht vom Fleck kam.

ASIEN: - GEMISCHT - In Asien zeigen die Aktienmärkte am Donnerstag keine klare Tendenz. Japans Nikkei 225 notiert 0,46 Prozent höher auf 22 061,45 Punkten, Hongkongs Hang Seng verliert 1,29 Prozent auf 26 408,26 Punkte, und Chinas CSI 300 büßt 0,11 Prozent auf 3905,87 Punkte ein.

DAX 12.389,62 0,14%

XDAX 12.416,92 0,23%

EuroSTOXX 50 3.528,04 0,19%

Stoxx50 3.197,11 0,05%

DJIA 27.147,08 0,13%

S&P 500 3.006,73 0,03%

NASDAQ 100 7.888,56 0,00%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,30 0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1038 0,08%

USD/Yen 107,89 -0,52%

Euro/Yen 119,10 -0,43%

ROHÖL:

Brent 63,75 +0,15 USD

WTI 58,31 +0,20 USD

