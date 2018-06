dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Anstieg erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ANSTIEG - Nach dem letztlich enttäuschenden Vortag dürfte der Dax zur Wochenmitte einen erneuten Anstieg versuchen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn ein Viertelprozent höher auf 12 820 Punkte.





USA: - GEMISCHT - Nach dem starken Start in die Woche hat der US-Aktienmarkt am Dienstag an Dynamik eingebüßt. Zwar stiegen die Kurse der drei Tech-Schwergewichte Apple , Amazon und Microsoft auf neue Höchstmarken. Auch der Technologie-Index Nasdaq Composite erreichte früh ein Rekordhoch. Er gab die Gewinne anschließend aber teilweise wieder ab. Der Dow Jones Industrial und der S&P 500 traten derweil auf der Stelle.

ASIEN: - STARK - Die Börsen in Asien haben am Mittwoch mehrheitlich zugelegt. Beobachter nennen als Grund die abebbenden Sorgen über geopolitische Spannungen. Der japanische Nikkei 225 gewinnt zur Stunde 0,37 Prozent, Hongkongs Hang Seng legt 0,6 Prozent zu. Chinas Leitindex CSI 300 ist kaum verändert.

DAX 12.787,13 0,13%

XDAX 12.766,33 -0,15%

EuroSTOXX 50 3.456,79 -0,37%

Stoxx50 3.076,21 -0,49%

DJIA 24.799,98 -0,06%

S&P 500 2.748,80 0,07%

NASDAQ 100 7.166,75 0,32%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,23 0,28%

Bund-Future Settlement 161,46 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1715 -0,02%

USD/Yen 109,95 0,15%

Euro/Yen 128,81 0,12%

ROHÖL:

Brent 75,66 +0,28 USD

WTI 65,81 +0,29 USD

