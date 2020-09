dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Nach-Corona-Crash-Hoch im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET- Mit weiteren Kursgewinnen könnte der Dax am Donnerstag einen Vorstoß über das bisherige Hoch in der Corona-Zeit wagen.



Indikationen weisen darauf hin, dass der Leitindex zum Auftakt knapp über die bisherige Juli-Spitze von 13 313 Punkten steigen könnte. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Start 0,56 Prozent höher auf 13 318 Punkte. Höher stand er letztmals am 21. Februar, also am Tag vor dem einsetzenden Crash in der Corona-Krise Einmal mehr ist der US-Aktienmarkt das Zugpferd - mit erneuten Rekorden beim S&P 500 und den Tech-Indizes sowie dem Dow über 29 000 Punkten. Anders als noch in der Vorwoche kommt derweil auch vom Devisenmarkt kein Störfeuer mehr: Der kurzzeitige Euro-Anstieg am Dienstag bis knapp über die Marke von 1,20 US-Dollar ist vorerst abgewehrt, zuletzt gewann die US-Währung wieder an Stärke. Allgemein gilt ein starker Euro als kontraproduktiv für die europäische Exportwirtschaft.

USA: - REKORDLAUF GEHT WEITER - Kaum ein Tag an den US-Börsen ohne neue Rekorde. Auch am Mittwoch machte die Jagd der Anleger auf Tech-Schwergewichte wie Amazon und die Google-Holding Alphabet keine Pause. Der technologielastige Nasdaq 100 , aber auch der marktbreite S&P 500 legten auf ihre Höchstmarken vom Vortag noch eine große Schippe drauf. Der Nasdaq 100 stieg um 1,04 Prozent auf 12 420,54 Punkte, der S&P 500 rückte um 1,54 Prozent auf 3580,84 Zähler vor. Beim Nasdaq 100 war es die elfte Bestmarke in den vergangenen 13 Börsentagen.

ASIEN: - JAPAN IM PLUS, CHINA IM MINUS - In Asien hat der japanische Aktienmarkt am Donnerstag beflügelt von den US-Vorgaben weiter zugelegt. Der dortige Leitindex Nikkei-225 legte zuletzt etwas mehr als ein Prozent zu. Auch an anderen Märkten wie in Indien oder Südkorea ging es nach oben. Etwas schwächer waren dagegen die Aktienmärkte in China und Hongkong. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte zuletzt 0,10 Prozent ein. In Hongkong gab der Leitindex Hang-Seng rund 0,30 Prozent ab.

DAX 13243,43 2,07%

XDAX 13342,22 2,66%

EuroSTOXX 50 3337,77 1,84%

Stoxx50 3005,22 1,95%

DJIA 29100,50 1,59%

S&P 500 3580,84 1,54%

NASDAQ 100 12420,54 1,04%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 176,74 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1806 -0,42%

USD/Yen 106,30 0,11%

Euro/Yen 125,50 -0,31%

ROHÖL:

Brent 44,35 -0,08 USD

WTI 41,50 -0,01 USD

