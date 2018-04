dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Berichtssaison treibt

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Zuletzt gut gelaufene US-Börsen in Verbindung mit wieder gesunkenen Anleiherenditen dürften am letzten Handelstag der Woche den deutschen Aktienmarkt positiv beeinflussen.



Der Broker IG taxierte den Dax etwas weniger als zwei Stunden vor dem Start 0,47 Prozent höher bei 12 559 Punkten. Damit ist die Marke von 12 600 Punkten wieder in Reichweite, mit der der Leitindex im Wochenverlauf immer wieder gerungen hatte. Die Berichtssaison geht in Deutschland am Freitag weiter, wenn auch mit etwas weniger Fahrt als am Vortag. Aus dem Dax berichten der Autobauer Daimler und der -zulieferer Continental .

USA: - QUARTALSBERICHTE TREIBEN - Die Wall Street hat am Donnerstag nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn und den anschließenden moderaten Gewinnen ordentlich Fahrt aufgenommen. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq ging es dank starker Quartalsberichte von Schwergewicht Facebook und des Internet-Bezahldienstes Paypal steil bergauf. Etwas Rückenwind für den Aktienmarkt kam auch von den sinkenden Renditen für US-Staatsanleihen. Gute heimische Konjunkturdaten hatten indes keinen erkennbaren Einfluss.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Börsen in Asien haben nur verhalten auf die Gewinne an der Wall Street reagiert. Japans Leitindex Nikkei 225 liegt gut einen halben Prozent im Plus. Hongkongs Hang Seng notiert praktisch unverändert, und Chinas CSI 300 ist zur Stunde rund einen Prozent im Minus. Neben der Berichtssaison in den USA steht für die Marktteilnehmer in Asien das Treffen zwischen den Regierungschefs von Nord- und Südkorea im Vordergrund, mit der Hoffnung auf eine dauerhafte Friedenslösung zwischen den beiden Staaten.

DAX 12.500,47 0,63%

XDAX 12.567,75 0,92%

EuroSTOXX 50 3.506,03 0,58%

Stoxx50 3.067,39 0,90%

DJIA 24.322,34 0,99%

S&P 500 2.666,94 1,04%

NASDAQ 100 6.649,65 2,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,34 0,36%

Bund-Future Settlement 158,31 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2112 0,07%

USD/Yen 109,16 -0,13%

Euro/Yen 132,21 -0,06%

ROHÖL:

Brent 74,56 -0,18 USD

WTI 68,03 -0,16 USD

