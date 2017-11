dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Atempause

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ATEMPAUSE - Nach der jüngsten Rekordhatz des Dax scheinen es die Anleger zum Wochenstart ruhiger angehen zu lassen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt am Montag auf 13 463 Punkte und damit 0,12 Prozent unter seinem letzten Schluss. Die Vorgaben aus Übersee lieferten zunächst kaum Impulse. Nach abermaligen Rekorden an der Wall Street fielen die Futures auf die US-Standardwerteindizes seit dem Xetra-Schluss am Freitag etwas zurück.