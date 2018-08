dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Asien und Wall Street drücken Dax

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTES MINUS - Am letzten Handelstag der Woche ist die Luft raus aus dem deutschen Aktienhandel.



Der Broker IG taxierte am Freitag den Leitindex Dax etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,13 Prozent niedriger auf 12 659 Punkte. Damit dürfte der Leitindex den schächeren Vorgaben aus dem späten US-Handel und von den asiatisch-pazifischen Börsen folgen.

USA: - WENIG BEWEGUNG - An der Wall Street haben sich auch am Donnerstag die Kursbewegungen in Grenzen gehalten. Wie bereits in Europa standen neben den Handelsstreitigkeiten und den Sanktionen Washingtons gegen Russland noch einige Quartalsberichte im Blick.

ASIEN: - ABWÄRTS - In Asien verloren die wichtigsten Indizes inmitten neuer Sorgen um eine weitere Eskalation des Handelskriegs. Während der zuletzt stark gebeutelte chinesische CSI 300 zur Stunde nur minimal im Minus lag, ging es für Hongkongs Hang Seng um 0,47 Prozent bergab, und Japans Nikkei 225 verlor 0,7 Prozent.

DAX 12.676,11 0,34%

XDAX 12.678,43 0,55%

EuroSTOXX 50 3.494,13 0,02%

Stoxx50 3.137,50 -0,18%

DJIA 25.509,23 -0,29%

S&P 500 2.853,58 -0,14%

NASDAQ 100 7.466,96 -0,03%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,58 0,25%

Bund-Future Settlement 162,50 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1462 -0,56%

USD/Yen 110,97 -0,10%

Euro/Yen 127,20 -0,66%

ROHÖL:

Brent 72,11 +0,04 USD

WTI 66,74 -0,07 USD

