dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger zögern vor Berichtssaison

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag im Zuge der langsam Fahrt aufnehmenden Berichtssaison ein stabiler Start ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,10 Prozent höher auf 12 400 Punkte. Der Rally an den US-Börsen, wo die Leitindizes am Vorabend neue Höchstkurse erklommen hatten, kann der Dax jedoch weiterhin nicht folgen. Die nächsten Impulse dürften um die Mittagszeit Quartalsberichte aus den USA liefern. Mit JPMorgan Chase , Goldman Sachs und Wells Fargo öffnen gleich drei Großbanken ihre Bücher.

USA: - GUT BEHAUPTET - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben sich zu Wochenbeginn mit neuen Engagements sehr zurückgehalten. Immerhin konnten sämtliche Leitindizes erneut Rekordhochs erzielen. Mit den Geschäftszahlen der US-Großbank Citigroup startete am Montag der Aufgalopp zur aktuellen Quartalsberichtsaison der US-Unternehmen. Der Dow Jones Industrial bewegte sich sich über den Handelstag hinweg nur wenig, erreichte mit 27 364,69 Punkten im frühen Handel aber einen weiteren Höchststand.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während es in Hongkong für den Hang Seng um 0,1 Prozent nach oben ging, fiel der CSI 300 an Chinas Festlandsbörse um 0,35 Prozent. In Japan sank der Nikkei 225 am dortigen ersten Handelstag der Woche um mehr als ein halbes Prozent.

DAX 12 387,34 +0,52%

XDAX 12 412,15 +0,65%

EuroSTOXX 50 3502,22 +0,13%

Stoxx50 3184,55 +0,10%

DJIA 27 359,16 +0,10%

S&P 500 3014,30 +0,02%

NASDAQ 100 7966,926 +0,30%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,45 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,12598 +0,02%

USD/Yen 107,973 +0,05%

Euro/Yen 121,5755 +0,07%

ROHÖL:

Brent 66,53 +0,05 USD

WTI 59,56 -0,02 USD

