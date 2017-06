dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger verdauen Tech-Rutsch

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Die Verunsicherung infolge herber Kursverluste bei US-Technologieaktien dürfte am Dienstag am deutschen Aktienmarkt etwas nachlassen.



Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,22 Prozent höher auf 12 718 Punkte. Zum Wochenstart war der Index um knapp 1 Prozent gefallen und hatte sich damit etwas weiter von seinem gut anderthalb Wochen alten Rekord bei 12 878 Zählern entfernt.

USA: - TECH-WERTE WEITER RUNTER - Der Kursrutsch bei den Technologiewerten hat sich am Montag mit gebremstem Schaum fortgesetzt. Die Anleger seien sich aber unsicher, ob sie sich auf einen größeren Rückschlag einstellen müssten oder es sich lediglich um eine Pause nach der jüngsten Rekordrally handele, sagte Neil Wilson von ETX Capital. Besser hielten sich die Standardwerte.

ASIEN: - STABIL - Asiens Börsen haben sich nach dem Rückschlag mehrheitlich gefangen. Eine Ausnahme bildete am Dienstag der Nikkei 225, der im späten Handel leicht im Minus lag. Asiens Börsen waren zu Wochenbeginn vom Kursrutsch bei den US-Tech-Werten in Mitleidenschaft gezogen worden.

^ DAX 12.690,44 -0,98% XDAX 12.705,48 -0,56% EuroSTOXX 50 3.543,95 -1,17% Stoxx50 3.181,93 -0,88%

DJIA 21.235,67 -0,17% S&P 500 2.429,39 -0,10% NASDAQ 100 5.708,18 -0,59%

Nikkei 225 19.895,46 -0,07% (6:45 Uhr) °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - AUFWÄRTSTREND INTAKT - Der Bund-Future habe sich im Zuge nachgebender Aktienmärkte gut behauptet, schrieb Viola Julien von der Helaba am Dienstagmorgen. Der Aufwärtstrend sei intakt. Der ZEW-Index sollte ihrer Meinung nach heute keine entscheidenden Impulse geben. Sie sieht die Handelsspanne am Tage zwischen 164,50 und 165,60.

^ Bund-Future 165,12 0,09% °

DEVISEN: - EURO UNTER 1,12 DOLLAR - Der Kurs des Euro ist bis zum Dienstagmorgen unter die Marke von 1,12 US-Dollar gefallen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1193 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,1221 (Freitag: 1,1176) Dollar festgesetzt.

^ (Alle Kurse 7:00 Uhr) Euro/USD 1,1193 -0,09% USD/Yen 110,02 0,06% Euro/Yen 123,15 -0,01% °

ROHÖL - TEURER - Für die Ölpreise ist es auch am Dienstag leicht nach oben gegangen. Starke Impulse blieben wie bereits am Vortag aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 48,50 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 18 Cent auf 46,26 Dollar.