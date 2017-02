dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger schöpfen neuen Mut

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Dem Dax winkt am Rosenmontag ein positiver Handelsstart: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,26 Prozent im Plus auf 11 835 Punkte.



In der Vorwoche hatte es der Dax erstmals seit Mai 2015 über 12 000 Punkte geschafft. In dieser Höhe ging ihm jedoch schnell die Luft aus. Ein deutlicher Verkaufsdruck ließ ihn wieder um bis zu 300 Punkte abrutschen.

USA: - STILLSTAND - Nach seiner zehntägigen Rekordserie ist der Dow Jones Industrial am Freitag kaum vom Fleck gekommen. Auch der S&P 500 und Nasdaq 100 traten nach den jüngsten Höchstständen auf der Stelle.

ASIEN: - IM MINUS - Asiens Börsen haben die neue Woche fast durchgängig mit Verlusten begonnen. Die Anleger übten sich vor einer wichtigen Rede von US-Präsident Donald Trump in Zurückhaltung. Am Dienstag wird Trump vor dem US-Kongress sprechen; dabei wird erwartet, dass er seine Pläne für versprochene Steuersenkungen, das Gesundheitswesen und die Infrastruktur umreißen wird. Die Hoffnung auf eine Ankurbelung der Wirtschaft unter Trump hatte den Börsen in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig Auftrieb gegeben.

^ DAX 11.804,03 -1,20% XDAX 11.830,48 -1,08% EuroSTOXX 50 3.304,09 -0,90% Stoxx50 3.071,97 -0,60%

DJIA 20.821,76 0,05% S&P 500 2.367,34 0,15% NASDAQ 100 5.343,31 0,21%

Nikkei 225 19.107,47 -0,9% (Stillstand) °

RENTEN: - FREUNDLICH - Bundesanleihen seien weiterhin gefragt und auch das technische Umfeld sei unverändert freundlich, schrieb Viola Julien von der Helaba am Montagmorgen. Sie sieht den Bund-Future zwischen 165,50 und 166,90 schwanken.

^ Bund-Future 166,32 0,33% °

DEVISEN: - EURO UNTER 1,06 DOLLAR - Der Euro ist über Nacht weiter abgerutscht. Zwischenzeitlich kostete die europäische Gemeinschaftswährung nur noch 1,0551 US-Dollar; zuletzt lag sie bei 1,0567 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,0609 (Donnerstag: 1,0573) US-Dollar festgesetzt.

^ (Alle Kurse 7:05 Uhr) Euro/USD 1,0567 0,05% USD/Yen 112,17 0,07% Euro/Yen 118,53 0,12% °

ROHÖL - HÖHER - Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,35 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April kletterte um 30 Cent auf 54,29 Dollar.