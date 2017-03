dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger schnaufen durch nach Rally

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - AUSRUHEN - Nach dem Sprung auf den höchsten Stand seit April 2015 dürfte es der Dax am Donnerstag zunächst ruhiger angehen lassen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start kaum verändert auf 12 065 Punkte. Tags zuvor war er mit einem Plus von fast 2 Prozent beinahe auf Tageshoch aus dem Rennen gegangen.

USA: - ÜBER 21 000 PUNKTE - Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 21 000 Punkten gestiegen. Schon gleich nach dem Handelsstart hatte das weltweit bekannteste Börsenbarometer die runde Zahl übersprungen. Danach wurden die Kursgewinne bis auf 21 169 Punkte ausgebaut. Zum Handelsschluss gewann der Dow-Index 1,46 Prozent auf 21 115,55 Punkte. Nach der Zurückhaltung am Vortag setzte sich damit die Kursrally wieder in beeindruckender Manier fort.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND HOCH - Asiens Aktienmärkte sind der Wall Street auf ihrem Höhenflug überwiegend gefolgt. Am Donnerstag ging es vor allem in Japan aufwärts. Hier half auch ein schwächerer Yen, der den Export stützt. Leicht abwärts ging es an Chinas Festlandbörsen.

^ DAX 12.067,19 1,97% XDAX 12.077,37 2,13% EuroSTOXX 50 3.390,20 2,13% Stoxx50 3.114,40 1,49%

DJIA 21.115,55 1,46% S&P 500 2.395,96 1,37% NASDAQ 100 5.390,99 1,14%

Nikkei 225 19.564,80 0,88% (Schlussstand) °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - KURSVERLUSTE - Wegen der Zinserhöhungsphantasien und dadurch steigenden Aktienkurse werde es der Bund-Future schwer haben, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen. Unterstützt werde der Bund-Future aber weiterhin durch die politischen Probleme im Euroraum. Nichtsdestotrotz dürfte er mit leichten Kursverlusten in den Tag starten und sich dann zwischen 164,35 und 165,60 bewegen, erklärte Gojny.

^ Bund-Future 165,00 -0,58% °

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,05 DOLLAR - Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen weiter schwach gezeigt. Hintergrund ist die Erwartung bald steigender Leitzinsen in den USA, was den Dollar stärkt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0532 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0533 (Dienstag: 1,0597) Dollar festgesetzt.

^ (Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,0532 -0,14% USD/Yen 114,06 0,37% Euro/Yen 120,12 0,23% °

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem erneuten Anstieg der US-Ölreserven gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,13 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 53,55 Dollar.