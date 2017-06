dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger lassen es ruhig angehen

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTER - Politische Unsicherheiten dürften den Dax am Dienstag nach seinem Rekord zunächst ausbremsen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,15 Prozent tiefer auf 12 804 Punkte. Am Freitag hatte der Index bei 12 878 Punkten eine Bestmarke erklommen, bevor die Gewinne nach den US-Jobdaten schmolzen. In der neuen Woche warten die Anleger auf die Parlamentswahlen in Großbritannien sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Analysten rechnen mit Signalen für eine perspektivisch weniger lockere Geldpolitik. Zudem könnte die politische Unsicherheit in den USA angesichts der angesetzten Anhörung des entlassenen FBI-Chefs James Comey wieder zunehmen. In Nahost nehmen die Spannungen infolge des Abbruchs aller diplomatischen Beziehungen zu Katar durch Saudi-Arabien und andere Staaten zu.

USA: - WEITERE REKORDE AN DER NASDAQ - Zu Wochenbeginn gab es weitere Rekorde in den Nasdaq-Indizes. Dow Jones Industrial und S&P 500 verteidigten derweil in etwa ihre am Freitag erreichten Höchststände.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - An Tokios kam es nach der jüngsten Rally über 20 000 Punkte am Morgen zu leichten Gewinnmitnahmen. Chinas Börsen zeigten derweil keinen klaren Trend. Auch in Asien hielten sich Anleger ob der politischen Unwägbarkeiten zurück, hieß es.

^ DAX 12.822.94 1.25% XDAX 12.856.43 1.25% EuroSTOXX 50 3.579.55 -0.34% Stoxx50 3.233.92 0.00%

DJIA 21.184.04 -0.10% S&P 500 2.436.10 -0.12% NASDAQ 100 5.878.12 -0.06%

Nikkei 225 20.052,40 -0,59% (7:23 Uhr) °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - RUHIGER HANDEL - Die Helaba rechnet auch an den Anleihemärkten mit Zurückhaltung. Technisch habe sich die Lage im Bund-Future aber verbessert. Sollte nun noch der Widerstand bei 162,84 (200-Tagelinie) überwunden werden, entstünde Raum bis 163,99 (April-Hoch), hieß es.

^ Bund-Future 162.47 -0.21% °

DEVISEN: - STABIL - Der Euro hält sich knapp unter seinem jüngsten Höchststand seit November bei 1,1285 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Feiertag auf 1,1249 (Freitag: 1,1217) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete 0,8890 (0,8915) Euro.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1.1267 0.11% USD/Yen 109.89 -0.51% Euro/Yen 123.82 -0.41% °

ROHÖL - KRISE ZWISCHEN GOLFSTAATEN BELASTET - Die Eskalation der diplomatischen Beziehungen unter den Golfstaaten hat weiter kaum Auswirkungen auf den Ölmarkt. Viele Experten gehen davon aus, dass der Streit wenig Einfluss auf die Förderung der beteiligten Länder wie Saudi-Arabien und Katar haben wird. Die Preise für Öl verharren weiter auf dem niedrigen Niveau, das sie Ende der vergangenen Woche nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erreicht hatten.