dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger holen Luft

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ATEMPAUSE - Mit leichten Verlusten wird der deutsche Aktienmarkt am Montag erwartet.



Nach einer Rally des Dax um fast 500 Punkte oder gut vier Prozent in der Vorwoche dürfte es zum Auftakt zunächst nicht weiter aufwärts gehen. Rund zwei Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex rund ein halbes Prozent niedriger auf 11 952 Punkte.

USA: - HÖHER - Mit Rückenwind von US-Arbeitsmarktdaten aus dem Monat März haben die Börsen an der Wall Street am Freitag ihren starken Lauf nach oben fortgesetzt. Im Dow Jones Industrial bröckelten zwar die frühen Gewinne etwas ab, dennoch nähert er sich beharrlich seinem Rekordhoch im vergangenen Jahr. Zum Handelsschluss blieb dem US-Leitindex ein kleines Plus von 0,15 Prozent auf 26 424,99 Punkte, womit er im Wochenverlauf um 1,9 Prozent stieg. Nun fehlen dem weltweit wichtigsten Börsenbarometer nur noch etwas mehr als 500 Punkte oder 2 Prozent bis zum Höchststand von Anfang Oktober 2018.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Börsenmärkte begannen die Woche uneinheitlich. Japans Nikkei 225 tendiert zur Stunde 0,17 Prozent schwächer bei 21 768,68 Punkten. Chinas CSI 300 notiert wenig verändert bei 4 059,76 Zählern, und Hongkongs Hang Seng ist etwas stärker bei 30 023,51 Punkten.

DAX 12.009,75 +0,18%

XDAX 12.000,66 +0,05%

EuroSTOXX 50 3.447,47 +0,16%

Stoxx50 3.173,67 +0,07%

DJIA 26.424,99 +0,15%

S&P 500 2.892,74 +0,46%

NASDAQ 100 7.578,84 +0,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,49 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1229 +0,12%

USD/Yen 111,39 -0,30%

Euro/Yen 125,08 -0,17%

ROHÖL:

Brent 70,63 +0,29 USD

WTI 63,35 +0,28 USD

