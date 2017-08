dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger halten sich zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ABWARTEND - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Freitag vor dem Treffen der Notenbanker im US-amerikanischen Jackson Hole zunächst keine großen Sprünge ab.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,11 Prozent höher auf 12 194 Punkte.

USA: - LEICHT UNTER DRUCK - Die wichtigsten Börsen in den USA haben am Donnerstag letztlich moderat nachgegeben. Der Notenbanken-Gipfel in Jackson Hole wirft bereits seine Schatten voraus und sorgte für Zurückhaltung. Sinkende Ölpreise und erneut negativ ausgefallene Konjunkturdaten drückten ebenfalls etwas auf die Laune der Börsianer.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND AUFWÄRTS - In Asien ging es an den meisten Handelsplätzen zum Wochenschluss moderat nach oben. Viele Anleger halten sich allerdings wegen der am Vortag begonnen Konferenz der Notenbanker im US-amerikanischen Jackson Hole zurück, erklärten Händler am Morgen. Mit Spannung warten die Märkte auf Reden von EZB-Präsident Mario Draghi und Fed-Chefin Janet Yellen. Investoren erhoffen sich davon Hinweise auf die zukünftige Wirtschaftspolitik der Europäischen Zentralbank und der Vereinigten Staaten. In Japan notierte der Leitindex Nikkei mit 0,53 Prozent im Plus. Auch in China ging es für den CSI 300, in dem die wichtigsten Werte des Festlands gelistet sind, 0,99 Prozent nach oben. Für Unruhe sorgt indes erneut US-Präsident Donald Trump, der auf Twitter mit Blick auf seinen geplanten Mauerbau zu Mexiko den Druck auf den US-Kongress erhöhte.

^ DAX 12.180,83 0,05% XDAX 12.188,02 0,06% EuroSTOXX 50 3.444,73 0,18% Stoxx50 3.046,07 0,20%

DJIA 21.783,40 -0,13% S&P 500 2.438,97 -0,21% NASDAQ 100 5.834,44 -0,30%

Nikkei 225 19.466,41 +0,58% (7:06 Uhr) °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - SEITWÄRTS - Obwohl die Reden der Top-Zentralbanker Mario Draghi und Janet Yellen am Rentenmarkt die Tagesereignisse sein dürften, rät Dirk Gojny dazu, am Morgen auch den Ifo-Geschäftsklimaindex nicht aus den Augen zu verlieren. Der Experte der National-Bank erwartet einen kaum veränderten Start des Bund-Future in den Tag und einer Handelsspanne im Tagesverlauf zwischen 163,85 und 165,55.

^ Bund-Future Schlusskurs 164,67 -0,13% Bund-Future Settlement 164,75 -0,05%

°

DEVISEN: - ABWÄRTS - Der Euro ist am Freitagmorgen unter die Marke von 1,18 US-Dollar gefallen. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1798 Dollar und damit etwas weniger als am Vortag. Nach einer moderaten Berg- und Talfahrt wurde der Euro am Donnerstag zu 1,1801 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1806 (Mittwoch: 1,1799) Dollar festgesetzt.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1798 -0,01% USD/Yen 109,61 0,04% Euro/Yen 129,31 0,04%

°

ROHÖL - IM PLUS - Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 52,42 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 33 Cent auf 47,76 Dollar.