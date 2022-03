dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger halten sich zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt wenige Zähler tiefer auf 14 280 Punkte. Tags zuvor war der Dax fast an das Vorwochenhoch bei 14 553 Punkte herangelaufen, bevor er abdrehte. Die Marktexperten der Credit Suisse begründeten den Rückschlag vor allem mit dem weiter gestiegenen Ölpreis, der die Inflationssorgen noch verstärkt habe. Russland hatte am Mittwoch mit seiner Reaktion auf die Rubel-Schwäche im Zuge der Sanktionen für Aufregung am Energiemarkt gesorgt. Das Land verlangt nun von "unfreundlichen Staaten" für Gaslieferungen die Zahlung in russischer Währung. Die Preise für Öl der Sorte Brent sprangen um 5 Prozent und für Erdgas in Europa gar um 30 Prozent nach oben. Dies sei ein klarer Hinweis auf die Risiken hinsichtlich der Sicherung der Energieversorgung für Europa, so der Commerzbank-Analyst Hao Zhou. Der russische Krieg gegen die Ukraine beschäftigt heute die internationale Politik mit den drei Gipfeltreffen von Nato, G7 und EU in Brüssel.

USA: - VERLUSTE - Die Sorgen vor einer Konjunkturabschwächung infolge des Ukraine-Krieges haben die Wall Street merklich ins Minus gedrückt. Die wichtigsten Aktienindizes verzeichneten am Mittwoch nach den Gewinnen am Vortag wieder Verluste. Auf die Stimmung drückten Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wonach "feindliche Staaten" Erdgas mit Rubel bezahlen sollten. Diese Meldung ließ die Ölpreise wieder anziehen, was erneut die Furcht vor insgesamt steigenden Preisen und damit vor einer deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung schürte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,29 Prozent auf 34 358,50 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 1,23 Prozent auf 4456,24 Punkte ein. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es nach starken Schwankungen am Ende um 1,41 Prozent auf 14 447,55 Zähler nach unten.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger an den Börsen Asiens haben am Donnerstag angesichts hohe Ölpreise, die die Konjunktursorgen verstärkten, zurückgehalten. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 um 0,3 Prozent. In Hongkong notierte der Leitindikator Hang Seng zuletzt knapp im Minus. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland im späten Handel moderat. Der Kospi in Südkorea fiel ebenfalls leicht, während es in Australien ein wenig nach oben ging.

DAX 14283,65 -1,31%

XDAX 14193,54 -2,18%

EuroSTOXX 50 3869,22 -1,45%

Stoxx50 3681,38 -0,73%

DJIA 34358,50 -1,29%

S&P 500 4456,24 -1,23%

NASDAQ 100 14447,55 -1,41%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 159,85 -0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0977 -0,24%

USD/Yen 121,42 0,22%

Euro/Yen 133,28 -0,03%

ROHÖL:

Brent 121,65 +0,05 USD

WTI 114,52 -0,41 USD

