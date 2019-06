dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger halten sich zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DEUTSCHLAND: - KNAPP BEHAUPTET - Der Dax dürfte nach einem Wochengewinn von bisher gut einem Prozent am Freitag zunächst auf der Stelle treten.



Kursaufschläge im späten Handel an der Wall Street er damit voraussichtlich nicht in weitere nennenswerte Gewinne ummünzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fünf Punkte höher auf 12 174 Zähler. Die Aufwärtsbewegung an den europäischen Börsen im Verlauf dieser Woche ist nach Einschätzung von Analyst Michael Hewson vom Broker CMC vor allem der Erwartung einer lockeren Geldpolitik der Notenbanken geschuldet. Sollten Konjunkturdaten in den USA am Nachmittag schlecht ausfallen, könnte diese Erwartung noch befeuert werden. Veröffentlicht werden Einzelhandelsumsätze und Daten zur Industrieproduktion im Mai sowie eine Verbraucherumfrage der Uni Michigan.

USA: - FESTER - Neue geopolitische Spannungen haben die Anleger am US-Aktienmarkt am Donnerstag nicht aus der Ruhe gebracht. Vielmehr nutzten sie die zuletzt zweitägige Schwächephase für Käufe. Jüngste Konjunkturdaten nährten zudem die Hoffnung auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank. Der Dow Jones Industrial gewann 0,39 Prozent auf 26 106,77 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während es in Japan moderat nach oben ging, fielen die Kurse in China leicht.

DAX 12 169,05 +0,44%

XDAX 12 180,20 +0,56%

EuroSTOXX 50 3390,50 +0,11%

Stoxx50 3140,16 +0,09%

DJIA 26 106,77 +0,39%

S&P 500 2891,64 +0,41%

NASDAQ 100 7510,68 +0,51%

Bund-Future 171,64 +0,02%

Euro/USD 1,1274 -0,02%

USD/Yen 108,332 -0,05%

Euro/Yen 122,133 -0,07%

Brent 61,67 +0,36 USD

WTI 52,40 +0,12 USD

