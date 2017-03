dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger gut gelaunt vor Wochenende

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Vor der Veröffentlichung aktueller Daten vom US-Arbeitsmarkt dürfte der Dax mit Gewinnen ins Rennen gehen.



Rund zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Freitag 0,36 Prozent höher auf 12 022 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf nahm der Dax die runde Marke von 12 000 Punkten bereits einige Male in Angriff.

USA: - STILLSTAND - Die Hängepartie an der Wall Street hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Nach zwischenzeitlichen Verlusten trat der Dow Jones Industrial zum Schluss mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 20 858,19 Punkten auf der Stelle. Neben der hartnäckigen Zurückhaltung der Anleger vor dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht bremsten auch die schwachen Ölpreise. Etwas Unterstützung bekamen die Aktienkurse von der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festzuhalten - Experten hatten das allerdings schon erwartet.

ASIEN: - POSITIV - An Asiens Börsen herrschte zum Ende der Woche überwiegend eine gute Stimmung. Die Anleger erwarten, dass in den USA der Arbeitsmarkt brummt - am Nachmittag werden hier die neuesten Daten veröffentlicht. Vor diesem Hintergrund stiegen vor allem die Kurse in Japan. Der Leitindex Nikkei konnte sich dadurch auf Wochensicht in positives Terrain retten. In China hielten sich die Ausschläge in engen Grenzen.

^ DAX 11.978,39 0,09% XDAX 11.982,22 0,35% EuroSTOXX 50 3.409,89 0,60% Stoxx50 3.096,45 0,11%

DJIA 20.858,19 0,01% S&P 500 2.364,87 0,08% NASDAQ 100 5.351,81 -0,15%

Nikkei 225 19.604,61 1,5% (Schlussstand)! °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - VERLUSTE - Bis zum Nachmittag dürfte es an den Rentenmärkten nur wenig Bewegung geben, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Freitagmorgen. Der Bund-Future sollte jedoch aufgrund der Entwicklung in Asien mit leichten Verlusten in den Tag starten. Erst die US-Arbeitsmarktdaten würden letztlich für eine Belebung des Handels sorgen. Der Bund-Future sollte Gojnys Meinung nach amTage zwischen 159,15 und 160,65 schwanken.

^ Bund-Future 159,76 -0,60% °

DEVISEN: - EURO NAHE 1,06 DOLLAR - Der Euro hat seine Gewinne vom Vortag zum Ende der Woche halten können. Am Freitagmorgen kostete ein Euro 1,0596 US-Dollar. Optimistischere Konjunkturerwartungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten dem zuletzt schwächelnden Eurokurs am Donnerstag auf die Sprünge geholfen. Zuvor hatte die EZB den Referenzkurs auf 1,0551 (Mittwoch: 1,0556) Dollar festgesetzt.

^ (Alle Kurse 7:20 Uhr) Euro/USD 1,0596 0,13% USD/Yen 115,44 0,44% Euro/Yen 122,32 0,57% °

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben sich am Freitag leicht von den deutlichen Verlusten der beiden vorangegangenen Handelstage erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 52,53 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im April stieg um 35 Cent auf 49,63 Dollar.