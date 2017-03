dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger fassen neuen Mut

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der Dax dürfte am Dienstag an seinen Erholungstrend seit Montagnachmittag anknüpfen: Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer rund zwei Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher auf 12 056 Punkte.



Die Anleger versuchen das Scheitern der Gesundheitsreform des US-Präsidenten Donald Trump im Repräsentantenhaus positiv zu sehen. Sie hofften, dass Trump nun umso mehr Energie in seine versprochene Steuerreform stecke, schrieb Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Dies erscheine allerdings durchaus gewagt, denn hier dürften Veränderungen noch schwerer durchzubringen sein.

USA: - GEDÄMPFT - Die Aufregung um die vorerst gescheiterte Gesundheitsreform hat den Dow Jones Industrial am Montag etwas belastet. Der US-Leitindex machte jedoch im Verlauf Verluste von fast 1 Prozent größtenteils wett und gab am Ende nur leicht nach. Technologiewerte schlossen sogar moderat im Plus. Börsianer betonten, dass es weiterhin keine Zeichen für eine Abschwächung der Konjunktur gebe.

ASIEN: - ZUVERSICHT - Die Erholungstendenz der Wall Street im Handelsverlauf beruhigte auch die Nerven der Anleger in Asien. Zum Wochenstart hatten sie noch enttäuscht auf das Scheitern der US-Gesundheitsreform reagiert. Die Zweifel an der politischen Durchsetzungsfähigkeit des US-Präsidenten Donald Trump und seiner Reformagenda scheinen zumindest vorübergehend kleiner geworden zu sein.

^ DAX 11 996,07 -0,57% XDAX 12 031,93 -0,38% EuroSTOXX 50 3437,14 -0,20% Stoxx50 3117,87 -0,29%

DJIA 20 550,98 -0,22% S&P 500 2341,59 -0,10% NASDAQ 100 5374,27 0,19%

Nikkei 225 19 172,15 0,98% (7:07 Uhr) °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - MODERAT SCHWÄCHER - Die Investoren haben ihre Zuversicht in die Fähigkeiten der US-Regierung nach dem Gesundheitsreformdebakel nicht völlig verloren, schrieb Analyst Dirk Gojny von der National-Bank in seinem Morgenkommentar. Die Umsetzung der politischen Ziele der Trump-Regierung dürften aber weiterhin Bewegung an den Kapitalmärkten sorgen. An der grundsätzlichen Ausrichtung der Geldpolitik der US-Notebank Fed werde das jedoch nichts ändern. Die Zeichen stünden auf steigende Leitzinsen sowie einen Abbau der Fed-Bilanz. Gojny rechnet erwartet den Bund Future am Dienstag in einer Handelsspanne zwischen 159,50 und 161,05 Punkten.

^ Bund-Future 160,27 0,02%

°

DEVISEN: - STABILISIERT - Der Kurs des Euro hat sich in der Nacht zum Dienstag stabil gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0868 US-Dollar. Am Montag war der Kurs infolge der Enttäuschung über Trump vorübergehend über die Marke von 1,09 Dollar gesprungen, bevor sich die Lage etwas beruhigt.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,0870 0,05% USD/Yen 110,58 -0,08% Euro/Yen 120,20 -0,01%

°

ROHÖL - ERHOLUNG - Die Ölpreise haben sich am Dienstag von ihren Verlusten vom Wochenauftakt erholt. Am Markt war von einer typischen Gegenbewegung die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 50,99 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 48,00 Dollar. Gespannt warten Analysten und Anleger auf neue Lagerdaten aus den USA.

/