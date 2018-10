dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DEUTSCHLAND: - STABIL - Die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt stehen am Mittwoch weiter auf Stabilisierung.



Der Broker IG Markets taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 11 975 Punkten quasi unverändert zum Vortagesschluss. Am Dienstag hatte der Leitindex Stärke bewiesen und sich nach hohen Verlusten am Ende wieder zurück ins Plus gekämpft. Italiens Anleiherenditen könnten wie schon an den vergangenen Tagen über das Wohl und Wehe an den Aktienbörsen entscheiden. Die von der Regierung des Landes geplante höhere Staatsverschuldung trieb die Renditen zuletzt kräftig nach oben und belastete die Aktien.

USA: - DURCHWACHSEN - Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen in den USA hat die Anleger an der Wall Street am Dienstag abermals zurückgehalten. Nach seinem knappen Plus zu Wochenbeginn gab der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,21 Prozent nach auf 26 430,57 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,14 Prozent nach unten auf 2880,34 Punkte.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Stimmung an den Börsen Asiens bleibt angesichts der weiter schwelenden Handelsstreits zwischen China und den USA sowie des jüngsten Renditeanstiegs in den USA durchwachsen. Während der japanische Aktienmarkt einen Erholungsversuch startete, ging es in China nach unten.

DAX 11 977,22 0,25%

XDAX 11 963,00 -0,09%

EuroSTOXX 50 3321,79 0,36%

Stoxx50 3010,70 0,28%

DJIA 26 430,57 -0,21%

S&P 500 2880,34 -0,14%

NASDAQ 100 7371,62 0,26%

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,13 0,04%

Bund-Future Settlement 158,09 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1507 0,14%

USD/Yen 113,04 0,07%

Euro/Yen 130,07 0,20%

ROHÖL:

Brent 84,79 -0,21 USD

WTI 74,62 -0,34 USD

