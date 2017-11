dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben in Kauflaune

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IMMER HÖHER - Der Dax dürfte an einem mit Geschäftsberichten zahlreicher Unternehmen vollgepackten Dienstag Kurs auf sein Rekordhoch nehmen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 503 Punkte und damit 0,25 Prozent über seinem letzten Schluss. Erst vor dem Wochenende hatte das Börsenbarometer eine Bestmarke bei 13 505 Zählern erklommen.

USA: - REKORDLAUF - Der Rekordlauf der US-Börsen setzt sich unermüdlich fort. Wenn auch moderat, so stiegen am Montag dennoch alle vier wichtigen Indizes erneut auf Rekordhochs. Impulse kamen vor allem durch das Thema Übernahmen in den Markt.

ASIEN: - DEUTLICHE GEWINNE - Asiens Börsen haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Gestiegene Preise für Öl und Metalle sorgten für Kursgewinne in den entsprechenden Branchen und eine allgemein gute Stimmung. Besonders kräftig ging es in Japan aufwärts, wo erfreuliche Geschäftszahlen von Unternehmen hinzukamen. Der Leitindex Nikkei 225 schloss auf dem höchsten Stand seit Anfang 1992. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 stieg über 6000 Punkte.

^ DAX 13.468,79 -0,07% XDAX 13.471,95 -0,01% EuroSTOXX 50 3.682,36 -0,21% Stoxx50 3.241,15 0,13%

DJIA 23.548,42 0,04% S&P 500 2.591,13 0,13% NASDAQ 100 6.313,61 0,29%

Nikkei 225 22.937,60 1,73% (Schlussstand) °

^ Bund-Future Schlusskurs 163,14 0,20% Bund-Future Settlement 163,14 0,00% °

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,16 DOLLAR - Der Euro hat sich am Dienstag knapp über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1608 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Montagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1590 Dollar festgesetzt.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1608 -0,01% USD/Yen 114,00 0,19% Euro/Yen 132,33 0,18% °

^ Brent (Dezember-Lieferung) 61,32 0,45 USD WTI (Dezember-Lieferung) 57,33 0,07 USD °