dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Abwarten vor US-Arbeitsmarktbericht

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KNAPP BEHAUPTET - Auch am letzten Handelstag der Woche sind vom Dax keine großen Sprünge zu erwarten.



Der Leitindex, der am Vortag auf der Stelle getreten war, wurde am Freitagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG wenige Punkte niedriger taxiert auf 12 338 Zähler. Von den fernöstlichen Börsen gab es wie schon am Donnerstag keine klare Trendvorgabe. An der Wall Street hatte der Dow am Donnerstag den zweiten Tag in Folge nachgegeben. Am Nachmittag wird mit dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für den April das konjunkturelle Highlight dieser Woche veröffentlicht.

USA: - SCHWÄCHER - Nach der US-Notenbanksitzung zur Wochenmitte haben die Anleger auch am Donnerstag Vorsicht walten lassen. Aktuell vorgelegte Konjunkturdaten hatten nur begrenzt Einfluss. Zudem hieß es, dass bereits auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag gewartet wird. Auch die immer noch laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China stünden wieder verstärkt im Blick. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (DJI) verlor 0,46 Prozent auf 26 307,79 Punkte und weitete damit seine Vortagesverluste aus.

ASIEN: - MODERATE GEWINNE - Während die Börsen in Tokio und in Festland-China am Freitag weiter geschlossen blieben, ging es in Hongkong für den Hang Seng zuletzt leicht nach oben. Insgesamt zeichnete sich an den Märkten ein eher trister Wochenausklang ab, nachdem zuletzt Konjunkturdaten gezeigt hatten, dass die Weltwirtschaft weiterhin anfällig ist. Auch daher warten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht.

^

DAX 12 345,42 +0,01%

XDAX 12 327,62 -0,30%

EuroSTOXX 50 3488,93 -0,73%

Stoxx50 3178,15 -0,53%

DJIA 26 307,79 -0,46%

S&P 500 2917,52 -0,21%

NASDAQ 100 7724,056 -0,36%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 165,15 +0,01%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,11681 -0,03%

USD/Yen 111,4905 -0,02%

Euro/Yen 124,531. -0,06%

°

ROHÖL:

^

Brent 70,39 -0,36 USD

WTI 61,60 -0,21 USD

°

/mis