dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Abermaliger Rückschlag erwartet - Teil 1

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Nach dem Scheitern der Gesundheitsreform des US-Präsidenten Donald Trump im Repräsentantenhaus ziehen die Anleger seine vollmundigen Wahlversprechen erneut in Zweifel.



Dem Dax droht ein schwächerer Wochenauftakt: Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer am Montag rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,38 Prozent tiefer auf 12 019 Punkte.

USA: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte in der vergangenen Woche den größten Verlust seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Der Optimismus der Anleger darüber, dass Trump mit Blick auf seine vollmundingen Wahlversprechen liefern kann, schwindet allmählich.

ASIEN: - ABWÄRTS - An den Aktienärkten Asiens reagieren die Anleger ebenfalls verstimmt auf die Schlappe des US-Präsidenten Donald Trump bei der Gesundheitsreform. Es wachsen Zweifel an der schnellen Umsetzbarkeit seiner Wahlversprechen.

^ DAX 12 064,27 0,20% XDAX 12 077,81 0,50% EuroSTOXX 50 3444,15 -0,23% Stoxx50 3126,94 -0,30%

DJIA 20 596,72 -0,29% S&P 500 2343,98 -0,08% NASDAQ 100 5364,00 0,17%

Nikkei 225 18 970,79 -1,5% °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - EHER FESTER - Auch am Rentenmarkt ist das Scheitern der US-Gesundheitsreform Thema. Die Investoren dürften auf die Nachricht zurückhaltend reagieren und eher in sicheren Anlagen bleiben, schrieb Analyst Dirk Gojny von der National-Bank in einem Morgenkommentar. Ihm zufolge dürfte sich der Bund Future zwischen 159,50 und 161,05 Punkten bewegen.

^ Bund-Future 160,24 0,16% °

DEVISEN: - EURO STEIGT - Der Kurs des Euro legte zum Wochenstart deutlich zu. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0844 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0805 Dollar festgesetzt.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,0844 0,43% USD/Yen 110,42 -0,82% Euro/Yen 119,74 -0,40% °

ROHÖL - LEICHTE VERLUSTE - (ÖL-BERICHT)

Die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen. Die Empfehlung einer Opec-Kommission vom Wochenende, eine Verlängerung der seit Anfang des Jahres geltenden Förderkürzungen zu prüfen, konnte die Preise nicht stützen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 50,72 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 15 Cent auf 47,82 Dollar.