dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: 200-Tage-Linie im Visier

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICH - Der Dax dürfte mit leichten Gewinnen in die durch den Maifeiertag verkürzte Handelswoche starten.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Start ein Drittelprozent höher auf 12 623 Punkte. Die asiatischen Börsen geben einen positiven Trend vor. Seit Mitte April nahm der Dax bereits mehrfach Anlauf auf die Marke von 12 600 Punkten, konnte sie jedoch jeweils nur im Handelsverlauf kurzzeitig überwinden. Er blieb zudem knapp unter der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 12 664 Punkten liegt.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Der Wall Street ist nach den deutlichen Vortagsgewinnen am Freitag der Schwung ausgegangen. Im Fokus standen erneut die Geschäftsberichte etlicher Unternehmen, unter denen vor allem Amazon überzeugte - die Aktien des weltgrößten Online-Händlers kletterten auf ein Rekordhoch. Aktuelle Konjunkturdaten hatten unter dem Strich kaum Einfluss auf die Kurse.

ASIEN: - GEWINNE - Asiens Aktienmärkte legten am Montag zu, abgesehen von China und Japan, wo wegen eines Feiertags kein Handel stattfand. In Hongkong trieb die Erholung von Technologie- und Bank-Aktien den Index zu einem Plus von 1,5 Prozent. Der koreanische Kospi rückte ein halbes Prozent vor. Nachdem sich die Staatschefs von Nord- und Südkorea getroffen hatten, versprach die nordkoreanische Regierung eine atomare Abrüstung.

DAX 12.580,87 0,64%

XDAX 12.585,58 0,14%

EuroSTOXX 50 3.518,78 0,36%

Stoxx50 3.077,27 0,32%

DJIA 24.311,19 -0,05%

S&P 500 2.669,91 0,11%

NASDAQ 100 6.656,35 0,10%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,60 0,16%

Bund-Future Settlement 158,66 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2128 -0,01%

USD/Yen 109,14 0,09%

Euro/Yen 132,36 0,05%

ROHÖL:

Brent 74,13 -0,68 USD

WTI 67,83 -0,27 USD

