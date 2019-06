dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: 12000 Punkte im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte seine Erholungsrally am Mittwoch zunächst fortsetzen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,28 Prozent höher auf 12 005 Punkte.



Damit dürfte er es nach der exponentiellen 200-Tage-Linie am Vortag nun auch knapp über die mittelfristige 50-Tage-Linie schaffen. Weiterer Schub kommt von der Wall Street, wo der marktbreite S&P 500 seine jüngste Korrektur mit einer klaren Reaktion nach oben beendete - in Erwartung, dass die US-Notenbank Fed angesichts der weltweiten Handelsspannungen und der damit verbundenen konjunkturellen Risiken die Leitzinsen bald senken könnte.

USA: - KURSRALLY - Die Hoffnung auf Zinssenkungen hat am Dienstag an den New Yorker Börsen eine Kursrally ausgelöst und die jüngst hohen Verluste vergessen gemacht. Vor allem für den tags zuvor nach Berichten über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook sehr schwachen Nasdaq 100 ging es nun wieder deutlich bergauf. Zum Handelsende belief sich das Plus auf 2,70 Prozent auf 7166,75 Punkte, womit die Montagsverluste wieder wettgemacht sind.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA hat am Mittwoch auch die Aktienmärkte in Asien angetrieben. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,90 Prozent zu. In Hongkong kletterte der Hang Seng um 0,72 Prozent und der Auswahlindex der chinesischen Festlandbörsen CSI 300 gewann 0,79 Prozent. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen hatte bereits an den US-Börsen eine Kursrally ausgelöst.

DAX 11.971,17 1,51%

XDAX 11.998,43 2,12%

EuroSTOXX 50 3.333,49 1,01%

Stoxx50 3.078,84 0,51%

DJIA 25.332,18 2,06%

S&P 500 2.803,27 2,14%

NASDAQ 100 7.166,75 2,70%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,55 0,03%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1261 0,08%

USD/Yen 108,07 -0,07%

Euro/Yen 121,70 0,01%°

ROHÖL:

Brent 61,67 -0,30 USD

WTI 53,08 -0,40 USD°

