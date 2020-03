dotdigital: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

An der Heimatbörse London notiert dotdigital per 12.03.2020, 16:11 Uhr bei 89.6 GBP. dotdigital zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Unser Analystenteam hat dotdigital auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: dotdigital erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (130 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 41,3 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 92 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. dotdigital erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist dotdigital mit einem Wert von 23,86 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Software" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 107,29 , womit sich ein Abstand von 78 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die dotdigital-Aktie beträgt dieser aktuell 97,3 GBP. Der letzte Schlusskurs (92 GBP) liegt damit deutlich darunter (-5,45 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält dotdigital somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (104,54 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-12 Prozent Abweichung). Die dotdigital-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird dotdigital auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.