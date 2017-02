door2door treibt Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs weiter voran (FOTO)

Berlin (ots) -Zusammenarbeit mit Audi zur Berlinale zeigt Potential - Merkellobt Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs bei Startup-BesuchSeit mehreren Jahren ist door2door spezialisiert auf die Analysevon Daten aus dem urbanen und regionalen Verkehr, um das Angebot desÖPNV durch digitale Technologien zu optimieren und neue, flexibleVerkehrsformen in den Markt einzuführen. Bereits Ende Januar besuchteBundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, das von Dr. Tom Kirschbaum undMaxim Nohroudi gegründete Mobilitäts-Startup door2door in Berlin. Ihrbesonderes Interesse galt neben den Auswirkungen neuerMobilitätsangebote auch den Möglichkeiten durch die Zusammenarbeitmit Startups wie door2door eine Steigerung der Innovationskraftetablierter Unternehmen zu erzielen. "Ich glaube sehr daran, dass deröffentliche Nahverkehr durch digitale Lösungen effizienter undkomfortabler gestaltet werden kann", so Merkel nach dem Treffen.Direkt erfahrbar wird das Potential von Digitalisierung imöffentlichen Verkehr aktuell auch für Berlinale-Besucher in Berlin.Durch die Zusammenarbeit des Mobilitäts-Startups mit demPremium-Automobilhersteller Audi im Rahmen der diesjährigen Berlinalehaben Besucher der Filmfestspiele die Möglichkeit vom 9. bis zum 19.Februar 2017 in der Zeit von 17:00-01:00 Uhr ihre Fahrt von einemBerlinale Hotspot zum nächsten ganz einfach und bequem über dieallygator shuttle App zu buchen. Die Fahrt im allygator shuttle wirddabei mit anderen Nutzern, die eine ähnliche Route haben, geteilt undein intelligenter Algorithmus berechnet den schnellsten Weg durch denStadtverkehr.Ziel von door2door ist es, öffentliche Verkehrsmittel an dietatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen. "Wirunterstützen Städte und Verkehrsunternehmen dabei, weiterhin eineführende Rolle zu spielen, indem sie ihre bestehendenVerkehrslösungen intelligent gestalten und ihre Liniennetze ganzeinfach mit neuen, komfortablen und dynamischen Angeboten ergänzen",so Kirschbaum. Hierfür stellt das Unternehmen seineSoftware-Plattform zur Optimierung des urbanen und regionalenVerkehrs und zur Integration neuer nachfrageorientierter Angebote(On-Demand Shuttlebusse) den Städten und Unternehmen in vielenStädten Europas zur Verfügung. Dabei ist es von entscheidenderBedeutung, dass jedes neue Angebot in die bestehende Infrastrukturvon U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen eingebettet wird,denn nur so lassen sich nachhaltige Effizienzgewinne und eineReduzierung der Fahrzeuge erreichen. "Unsere Vision ist die autofreieStadt - ein Ziel, das sich mit digitalen Technologien tatsächlicherreichen lässt.", betont Nohroudi.Über door2doordoor2door ist ein mehrfach ausgezeichnetes Technologieunternehmen,das die Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs und vonVerkehrsunternehmen ermöglicht. Gegründet im Jahr 2012 von Dr. TomKirschbaum und Maxim Nohroudi, zahlt die Software-Plattform auf die"autofreie" Stadt ein - indem die Qualität und Erreichbarkeit desNahverkehrs durch intelligente, nachfragebasierte Angebote, die dasbestehende Verkehrsnetz im städtischen und ländlichen Raum ergänzenund optimieren, erheblich verbessert wird.https://www.door2door.io/https://blog.door2door.io/Pressekontakt:Lidia FabianSenior Communications Managerlidia@door2door.io | Tel: +49 177 75 47 205Original-Content von: Door2Door, übermittelt durch news aktuell