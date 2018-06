Hagen (ots) - Im Oktober vergangenen Jahres unterlag derDüsseldorfer Delfintherapievermittler "dolphin aid" vor demLandgericht Köln (AZ 28 O368/16) mit einer Klage gegen das Wal- undDelfinschutz-Forum (WDSF) in 20 Klagepunkten. Am Donnerstag, den07.06.2018 um 11.30 Uhr, findet vor dem OLG Köln dieBerufungsverhandlung statt.Das WDSF aus Hagen (NRW) kritisiert auf seiner Homepage dieDelfintherapie als "Missbrauch der sensiblen Meeressäuger inGefangenschaft" und bestreitet den medizinischen Nutzen dieserTiertherapie die dazu noch gefährlich für Patienten sein könnte. DieSpendengala von "dolphin aid" im Düsseldorfer InterContinental-Hotelbezeichnet das WDSF als "alljährliche Abzocke". Nachdem die "dolphinaid"-Botschafter Howard Carpendale und Hugo Egon Balder dem WDSFmitgeteilt hatten, dass sie ihren Status bei demDelfintherapievermittler schon vor Jahren aufgegeben hätten, "dolphinaid" die Promis aber weiterhin als Botschafter benannnt hatte, sprachdas WDSF von einem "Missbrauch für das Sponsoring vonDelfintherapien". Der Schauspieler Ralf Moeller teilte dem WDSF imletzten November ebenfalls mit, dass er nicht mehr als Botschafterbei "dolphin aid" dazugehöre.Dass die Delfine in Gefangenschaft in Curacao nicht ohneBegleitung in das offene Meer schwimmen könnten und Show-Kunststückemachen müssten, um Futter zu erhalten, kritisierte das WDSFebenfalls. Die veröffentlichte Äußerung des WDSF "Ebenso fördertedolphin aid nach eigenen Angaben im Tierpark Mundomar in Benidorm(Spanien) ein Projekt, das auch von dem radikalenPseudo-Delfintherapeuten Branko Weitzmann angeboten wird, der ineinem Delfinpark in Tunesien mit Delfinen aus der grausamenDelfintreibjagd aus Taiji/Japan "arbeitete", wie auch die Bild amSonntag berichtete", stellt sich laut Urteil des LG Köln alsTatsachenbehauptung dar.Das Landgericht Köln urteilte, dass "dolphin aid" gegen das WDSFkeinen Unterlassungsanspruch hinsichtlich der streitgegenständlichenÄußerungen habe. "dolphin aid" müsse sich Kritik gefallen lassen unddie Inhalte der WDSF-Homepage über den Delfintherapievermittler seienbewiesen zutreffend. Das WDSF hat das Urteil des LG Köln mit denStreitpunkten auf seiner Homepage veröffentlicht(https://www.wdsf.eu/delfintherapie/dolphin-aid).Gegründet wurde der Verein "dolphin aid" von Kirsten Kuhnert imJahr 1995. Kuhnert hat 2008 als bezahlte Programmdirektorin in dasManagement des Delfintherapiezentrums "Curacao Dolphin TherapyCenter" (CDTC) gewechselt, wohin auch Spendengelder von "dolphin aid"fließen, und ist gleichzeitig als Vorstandsmitglied bei "dolphin aide.V." ausgestiegen. Gleichwohl blieb sie weiterhin stimmberechtigtesVollmitglied des Vereins, so das WDSF."dolphin aid" begründet seine Berufung vor dem OLG Köln damit,dass "das erstinstanzliche Urteil des Landgericht Köln auf mehrerenRechtsverletzungen" beruhen würde und das WDSF sich nicht auf dieMeinungsfreiheit des Grundgesetzes berufen könne.Pressekontakt:Jürgen OrtmüllerWDSF-Gesellschafter-GeschäftsführerMobil: + 49(0)151 24030 952Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)Möllerstr. 1958119 HagenTelefon +49 / (0)2334 - 919022Telefax +49 / (0)2334 - 919019E-Mail: wds-forum@t-online.deHomepage: www.wdsf.deWikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wal-_und_Delfinschutz-ForumOriginal-Content von: Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF), übermittelt durch news aktuell